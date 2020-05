Domenica In, Mara Venier ritorna sull’ospitata di Pamela Prati: "Non è stata pagata"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Sarebbe davvero assurdo, ma anche alquanto improbabile, che la rete abbia deciso di pagare Pamela Prati, dopo che è riuscita a prenderci in giro per quasi un anno, con la storia del finto Mark Caltagirone e del matrimonio, con tanto di figli e lacrime in diretta. E sarebbe anche meglio che questi personaggi vengano esclusi dalla TV per alcuni anni.