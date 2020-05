Domenica In, il ricordo di Pupo su Fabrizio Frizzi: "Ci manca tantissimo"

Nell’ultima puntata di “Domenica In“, il talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier, Pupo in collegamento via Skype ha rilasciato una lunga intervista. L’artista, dopo il successo ottenuto grazie alla quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, fa un bilancio della sua carriera.

Come svelato da lui stesso, attualmente si trova nella sua casa ubicata a Ponticino, in Toscana, poiché è un luogo dove si sente molto protetto. Ricorda nuovamente di avere una moglie, di nome Anna, e una compagna Patricia, che in questo periodo vede meno a causa del Coronavirus.

Pupo e Mara Venier ricordano Fabrizio Frizzi

Il cantante e la conduttrice hanno ricordato di aver fatto parte di “Ti lascio una canzone“, il talent show di Rai 1 con protagonisti i bambini, in cui Pupo è stato uno dei giudici mentre la Venier ospite. Nella giuria fissa, della settima e ottava edizione della trasmissione, hanno farto parte anche Massimiliano Pani e Fabrizio Frizzi.

Ovviamente il ricordo di Mara Venier e Pupo cade immediatamente sul loro amico Fabrizio Frizzi, conduttore e doppiatore scomparso prematuramente nella giornata del 28 marzo 2018 a causa di una emorragia cerebrale all’ospedale Sant’Andrea di Roma.

Pupo, come riporta testualmente il sito “Today”, si esprime nel migliore dei modi su Frizzi: “Era un professionista, un grande amico. Ricordo una cena, alla quale forse c’eri anche tu, dove lui si mostrava molto dispiaciuto perché non stava lavorando e io gli dissi che lo avrebbero richiamato, e infatti dopo poco la Rai lo richiamò, ma la vita non è stata buona con lui“. Mara Venier invece accenna ad una puntata de “Soliti ignoti”, condotto ai tempi da Fabrizio Frizzi, ove ha partecipato insieme al cantante nella versione “vip”.

Ma il ricordo di Pupo su Fabrizio Frizzi non si ferma qui. Infatti, hanno legato così tanto, che entrambi stavano pensando ad un progetto insieme: “Ricordo che pensammo di fare un programma in coppia, tanto ci divertimmo… Grazie a Fabrizio, ci manca tantissimo”.