Fabrizio Frizzi, due anni dalla morte del conduttore: le dediche degli amici sui social

Sono passati due anni dalla morte del presentatore Fabrizio Frizzi, il conduttore con il sorriso buono che ha instaurato un rapporto speciale con i milioni di telespettatori. Ci sono stati numerosi messaggi di affetto da parte di colleghi del presentatore romano, scomparso il 26 marzo 2018 all’età di 60 anni.

Un esempio si ritrova nell’amico fraterno Carlo Conti, con il quale ha condiviso una trasmissione ricca di successi in termini di ascolti, “L’eredità” che Frizzi ha condotto fino alla fine. Il presentatore de “La corrida” ha colto l’occasione per riassumere in poche parole il grande rapporto di amicizia con il collega, del quale sente la mancanza: “Sono già passati 2 anni, oggi più che mai ci vorrebbero i tuoi abbraccioni”.

Al post di Carlo Conti hanno risposto alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, tra i quali spiccano i nomi della cantante Giorgia e della presentatrice Daniela Ferolla. Non sono mancati i messaggi per ricordare Frizzi da parte degli utenti: “Sai come avrebbe sofferto lui che era così affettuoso, grande e bella persona”.

Anche Flavio Insinna ha voluto omaggiare l’amico in maniera differente, pubblicando un video: è stato lui a prendere il posto di Fabrizio Frizzi nel programma L’eredità. Samanta Togni, invece, ha pubblicato una foto con Frizzi con il quale ha condiviso l’esperienza di “Ballando con le stelle” nel 2005: “Ciao Fabri”.

Anche la pagina social del programma di Rai uno, “La vita in diretta”, ha voluto ricordare il conduttore postando una foto con dedica e chiedendo al pubblico un ricordo: “Due anni fa ci lasciava Fabrizio Frizzi, il volto gentile della televisione”. Nei giorni precedenti la presentatrice Francesca Fialdini ha pubblicato una foto che ritrae Fabrizio e lei con una mascherina: “Chissà, caro Fabri, cosa avresti detto agli italiani in questi giorni così particolari”. Rita Dalla Chiesa, dal canto suo, ha commentato il post della Fialdini dicendo: “Avrebbe, come sempre, rispettato le regole”.