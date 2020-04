"Domenica In", gaffe di Mara Venier con Francesco Renga: "Salutami Ambra"

Mara Venier e la sua “Domenica In” sono andati in onda anche domenica 12 aprile, giorno di Pasqua. Indubbiamente si è trattato di una Pasqua anomala, totalmente diversa dalle altre, una festività non percepita nemmeno alla lontana, a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che il mondo intero, Italia compresa, sta vivendo.

Molte trasmissioni televisive sono state sospese, ma non “Domenica In” che continua ad andare in onda regolarmente. Diversi sono stati gli ospiti di Mara Venier durante la domenica pasquale, naturalmente si tratta di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che si sono collegati dalle loro abitazioni e insieme alla Venier hanno intrattenuto il pubblico.

Tra questi vi è stato il cantante Francesco Renga, il quale vive a Brescia, una delle città più colpite dal Coronavirus e il suo intervento è servito proprio per raccontare la difficile situazione che sta vivendo in queste settimane la regione Lombardia. Proprio durante la chiacchierata con Renga, la Venier ha compiuto una clamorosa gaffe che ha lasciato tutti interdetti, pubblico a casa e lo stesso cantante.

Andando con ordine, durante la chiusura del collegamento Mara ha chiesto al cantante: “Salutami Ambra!“. Francesco Renga e l’attrice Ambra Angiolini sono stati una coppia per diversi anni, dal loro amore sono nati due figli, Jolanda e Leonardo, ma oggi i due non stanno più insieme da molto tempo ormai. Difatti entrambi hanno intrapreso strade differenti.

Ambra è felice accanto all’allenatore Massimiliano Allegri, mentre Renga fa coppia fissa con Diana, una ristoratrice. La nuova vita di Ambra e Francesco è sotto gli occhi di tutti e già da diversi anni, con ogni probabilità la Venier lo avrà dimenticato oppure il suo riferimento era indirizzato ai bambini della ormai ex coppia. Fatto sta che la gaffe è stata compiuta e tutti coloro che erano sintonizzati sono rimasti stupiti, compreso il cantante.