Domenica In, Giovanna Botteri lancia una frecciatina a "Striscia la Notizia" e lascia la Venier senza parole

In molti ricorderanno la controversa questione tra la giornalista Giovanna Botteri e l’irriverente ironia del tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. In pratica tutto è nato da un servizio in cui veniva “criticato” in pieno stile Striscia, l’abbigliamento e l’aspetto della giornalista Botteri che, con grande signorilità, ha risposto con garbo e maestria.

Nella scorsa puntata di “Domenica In” su Rai 1, ultima della stagione, però è successo l’impensabile e proprio lei che ha sempre smorzato i toni della bagarre, è tornata sull’argomento tirando una bella frecciata al team di Ricci e lasciando senza parole la stessa Venier che non si aspettava di certo questo tipo di commento.

La giornalista Giovanna Botteri e la frecciata a Striscia la Notizia

In collegamento da Pechino, ha voluto tirare fuori nuovamente la questione riguardante il suo look lasciando tutti di stucco: “Hai visto come sono elegante oggi? Dicono che ho sempre la stessa maglietta e invece hai visto che non è sempre la stessa?“, ridendo di gusto e aprendosi la giacca. Ecco spuntare una maglia bianca in omaggio a Mara, con stampata una foto della Venier.

Insomma, anche se la questione sembrava ormai più che risolta, la Botteri ha voluto dare l’ultimo colpo di coda e togliersi qualche sassolino dalle scarpe, dimostrando di avere anche lei una buona capacità di ironia e sarcasmo. Tornando a toni più seri, ha parlato del momento critico che stanno affrontando in Giappone per la ricomparsa del virus Covid-19: “Siamo stati tutti sottoposti a tampone. La situazione non è come qualche mese fa, ma ci vuole massima cautela”.

Anche Mara Venier ha stupito, annunciando che la prossima edizione del programma potrebbe essere condotta da lei insieme ad un nome inaspettato, quello di Stefano De Martino. Dopo di che la Venier prenderà il volo verso nuovi lidi televisivi. Vedremo se più avanti queste voci verranno confermate o rimarranno solo dei rumors.