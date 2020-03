"Domenica In", Francesco Sarcina compie una clamorosa gaffe su Codogno. La Venier interviene e il web attacca.

Domenica 1 marzo su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di “Domenica In“, condotto da Mara Venier. Per l’occasione la conduttrice ha invitato in studio alcuni dei big che hanno partecipato alla settantesima edizione del “Festival di Sanremo” e tra questi vi era il gruppo musicale “Le vibrazioni“, capitananti dal cantante e leader Francesco Sarcina.

E proprio durante il momento dedicato al gruppo, è andata in onda una situazione imbarazzante, creata dallo stesso Sarcina che si è reso protagonista di una vera e propria gaffe. Prima di esibirsi con la loro “Dov’è“, brano che hanno presentato a Sanremo, la Venier ha chiesto a Sarcina: “Ma da dove arrivate caldi caldi?“.

Pronta è arrivata la risposta di Francesco: “Noi arriviamo da Milano. Però, siamo passati da Codogno e non ci siamo fermati… Per dire. La strada è quella“. Codogno è una delle principali zone maggiormente colpite dall’epidemia Coronavirus, sita in provincia di Lodi in Lombardia, Codogno ha totalizzato un numero altissimo di contagiati da Covid-19.

La Venier è subito intervenuta: “Ma dai, su?!?“. Naturalmente il tutto non è passato inosservato all’occhio vigile del web e ciò ha portato la rete ad essere spaccata in due. Da un lato c’è chi ha apprezzato la battuta di Sarcina, interpretandola come un semplice modo per esorcizzare la paura e sdrammatizzare il difficile momento che l’Italia intera sta vivendo, dall’altro invece c’è stato chi ha pesantemente attaccato il cantante.

Di commenti al vetriolo c’è ne sono stati tanti ad indirizzo dell’ex marito di Clizia Incorvaia, segno questo che in molti non hanno mandato giù le sue dichiarazioni e tra questi ne spicca uno davvero molto forte: “Le Vibrazioni oggi dalla Venier: ‘Arriviamo da Milano, ma siamo passati da Codogno’. Basta con queste battute, che vorrei vedere voi in isolamento senza poter andare a vedere i cari, perché abitano fuori dalla zona rossa…“.