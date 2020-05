Domenica In, Achille Lauro esprime tutta la sua stima per Mara Venier

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. La trasmissione che andrà in onda fino a giugno continua a raccogliere tantissimo successo. A causa delle disposizioni Covid-19, gli ospiti sono in collegamento. Tra i tanti collegamenti della giornata di ieri, Mara Venier si è collegata con Achille Lauro, artista che adora, come ha più volte dichiarato.

“Mi fai impazzire” sono le parole che Achille Lauro ha detto alla Venier la quale si è presentata ballando sulle note del suo brano “Rolls Royce”. Mara Venier adora Achille Lauro e, con la sua consueta sincerità, lo ha sempre ammesso. Lo ha anche più volte difeso proprio durante il Festival di Sanremo in cui alcuni si sono scagliati contro di lui e il suo modo di essere e trasformarsi.

Achille Lauro, in collegamento da Milano, ha raccontato che il periodo di quarantena, per lui è stato fruttuoso, in quanto gli ha permesso di dedicarsi alla realizzazione di due album, di cui uno sperimentale e l’altro che è stato definito da lui stesso “l’album della mia vita”. Inoltre, ha anche scritto un libro dal titolo “16 marzo – L’ultima notte” che è disponibile nelle librerie a partire dal 19 maggio.

Il libro dell’artista segna il suo debutto nel mondo dell’editoria. Un viaggio in cui racconta il suo mestiere, ma anche la disperazione e i momenti che un artista deve affrontare. Si è parlato anche della sfera privata e dell’amore, uno stato che rincorre da sempre e che gli permetterebbe di “raggiungere dieci secondi di felicità”.

Inoltre, per lui la scrittura del suo primo libro è stata una sorta di auto-analisi per capire chi è davvero e cosa vuole diventare lungo il corso della sua vita. Mara Venier ha dimostrato tutto il suo dispiacere per non poterlo abbracciare e avere in studio, oltre ad averlo anche imbarazzato in quanto ha deciso di filmarlo, affermando di postarlo su Instagram.

Da poco, Achille Lauro è il direttore creativo di Elektra Records, una etichetta che ha creato artisti del calibro di Ac/DC, Queen e tantissimi altri. A questa nuova avventura, l’artista si esprime con queste parole: “Un incarico importante e inaspettato. Sono molto contento, lavoro che ho sempre fatto con la mia musica”.