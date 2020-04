Achille Lauro, il significato del nuovo singolo "16 marzo"

Achille Lauro torna sulla scena musicale dopo la sua partecipazione a Sanremo e lo fa con un singolo intitolato “16 marzo“. Il cantante aveva annunciato su Instagram proprio in quel giorno che ad aprile avrebbe pubblicato un nuovo brano e, già dalle prime ore del 3 aprile, la canzone è disponibile sulle piattaforme digitali. “16 marzo” è un singolo che ha tutte le carte in regola per raggiungere il podio delle classifiche: il testo parla infatti dell’amore, uno degli argomenti più utilizzati nelle canzoni, e soprattutto, ha un sound che ti resta in testa.

Il significato del brano è intuibile: lo stesso Achille Lauro ha dichiarato che la canzone è stata utilizzata per poter raccontare una sua fase di cambiamento, o meglio, di rinascita dove si sente libero e sente di poter parlare di se attraverso la sua musica. Il testo è un racconto di un amore che sebbene sia tanto desiderato non riesce ad andare avanti: un amore probabilmente portato alla distruzione dove nessuna delle due parti ha più le forze per dire “riproviamoci”.

Allo stesso tempo però si parla di nuovi amori e, Achille Lauro, spiega come marzo e la primavera siano i momenti in cui si rinasce e ci si innamora. Forse è questa la motivazione per cui la copertina del singolo è lo stesso cantante ricoperto di piume dorate, quasi a ricordare la fenice che, dalle sue ceneri, come per magia rinasce.

Il cantante ha tantissime aspettative su questo brano: in una recente intervista ha paragonato “16 marzo” al brano “Siamo Soli” di Vasco Rossi, sostenendo che è un biglietto da visita per il futuro, per quello che verrà, e che tutti, tra tanti anni, si ricorderanno di questa canzone come ancora oggi la gente canta e si rivede nel brano di Vasco Rossi.

“È una tempesta dentro me. Ve la affido. Abbiatene cura”. Con queste parole il tanto chiacchierato artista ha condiviso per la prima volta la canzone con i suoi numerosissimi fans utilizzando il proprio profilo Instagram. Per tutta risposta Spotify gli ha già dedicato la copertina per l’album delle nuove uscite del venerdì e, la canzone, in poche ore ha già totalizzato numerosi ascolti.