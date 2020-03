Doc nelle tue mani, la nuova fiction con Luca Argentero: trama e data di messa in onda

Belle soddisfazioni per Luca Argentero in questo ultimo periodo, dopo l’annuncio della gravidanza della sua compagna Cristina Marino arrivata al settimo mese di gravidanza, ora arriva anche la messa in onda di una serie tv che lo vede protagonista.

Stiamo parlando di “Doc nelle tue mani“, una fiction targata Rai 1 che prenderà il via verso la fine di marzo, alcuni rumors indicano il 26 marzo come data di lancio della serie tv ambientata in un ospedale. Argentero dovrà interpretare un medico alle prese con una difficile situazione personale.

Doc nelle tue mani, al via la nuova fiction con Luca Argentero

Andrea Fanti, questo il nome del dottore che impersonerà Luca Argentero, è reduce da un trauma celebrale che gli ha fatto perdere la memoria. Nello stesso ospedale in cui lavorava come primario affermato e famoso, si ritroverà ad essere un paziente bisognoso lui stesso di cure. Reduce da uno stile di vita che lo vedeva burbero e distaccato con i suoi colleghi e con i pazienti, dovrà fare i conti con una nuova vita. Una serie tv che parte da una storia vera, quella del dottor Pierdante Piccioni, il primario dell’ospedale di Lodi.

Il cast della fiction “Doc nelle tue mani” troviamo, oltre a Luca Argentero, anche Giovanni Scifoni nel ruolo di Enrico Sandri, un neuropsichiatra infantile fuori dagli schemi che, in totale cotrapposizione con Andrea Fanti, dimostrerà di avere una spiccata dote di umanità ed empatia con i suoi pazienti e giocherà un ruolo davvero decisivo e importante nella ripresa del protagonista.

Con loro, troveremo anche Pierpaolo Spollon, a breve sugli schermi anche con la terza stagione de “L’Allieva” e Gianmarco Saurino, conosciuto per il suo personaggio nella fiction di Rai 1 “Che Dio ci aiuti”. Inoltre, altri nomi come Alberto Malanchino, Matilde Gioli, Silvia Mazzieri, Beatrice Grannò e Simona Tabasco, vanno a completare un cast ricco e variegato per una serie tv che promette di conquistare il pubblico esigente della Rai.

La messa in onda, come dicevamo, è prevista per la fine di marzo come si può leggere sul profilo Instagram della fiction, presumibilmente il giorno 26 e prenderà il posto della fortunata serie “Don Matteo“, attualmente in onda il giovedì sera.