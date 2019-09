Luca Argentero nella bufera per alcune dichiarazioni sulle donne: "Troppo femminismo rovina il romanticismo"

Luca Argentero ha iniziato la sua carriera dopo aver partecipato come concorrente al Grande Fratello. Uscito dalla casa ha riscosso un enorme successo per la sua prestanza fisica che gli ha permesso di realizzare svariati servizi fotografici e farsi conoscere al pubblico. La costanza e l’impegno nella recitazione hanno portato Argentero ad avere molte soddisfazioni in campo lavorativo, così film dopo film, è diventato un volto molto richiesto sia sul piccolo che sul grande schermo.

Nella vita privata ha avuto una una storia importante con Myriam Catania e, una volta archiviata la relazione con lei, ha iniziato una love story con Cristina Marino, influencer e attrice, infatti i due si sono conosciuti durante le riprese di “Un’estate ai Caraibi“. Sulle pagine di “Oggi” ha parlato di questa sua relazione rivelando quanto il loro rapporto sia solido, ma proprio mentre parlava della sua nuova fiamma, Argentero ha fatto alcune dichiarazioni che lo hanno messo in difficoltà rispetto al pubblico femminile.

Luca Argentero, le dichiarazioni incriminate

Le affermazioni incriminate di Argentero, in buona sostanza, sostengono che il troppo femminismo rovina l’amore: “L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l’uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci ‘prova’”. Precisa che la sua attuale compagna sia “molto poco femminista” per il fatto che, pur essendo “un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro” al tempo stesso si occupa della casa e non disdegna ricevere quelle attenzioni che sono dovute ad una donna, conclude l’ex gieffino.

Praticamente l’attore sostiene di voler tornare ad essere il “maschio” della coppia e ristabilire i ruoli che – secondo il suo parere – si sono andati a perdere negli ultimi anni: “Voglio continuare a essere l’uomo della coppia, il maschio… Portarti un fiore, invitarti a cena… Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola“.

C’era da aspettarsi che queste affermazioni avrebbero sollevato un vespaio e, infatti, così è stato. Uno dei tanti commenti su Twitter recita: “Quindi per Argentero noi che vogliamo la parità dei diritti siamo delle povere str***”, e in risposta Argentero ha cinguettato: “Twitter: l’arte di vedere del marcio anche dove non c’è”.