Luca Argentero e Cristina Marino presto genitori

Una notizia di sole poche ore ma che sta già spopolando sulle pagine dedicate al gossip; Luca Argentero e Cristina Marino stanno affrontando la sfida più bella della loro vita: diventeranno genitori. La fotografia, pubblicata inizialmente solo dall’attore sul suo profilo Instagram, e poi ricondivisa dalla compagna, non lascia spazio a dubbi: Cristina è in dolce attesa e l’emozione è grande.

Lo scatto ritrae Argentero che stringe la mano della bionda attrice, divenuta famosa per aver partecipato ad un film di Federico Moccia -Amore 14-, entrambi sorridenti. La didascalia afferma: “Io e te… diventiamo tre“. Poche parole, che però non possono non lasciare trapelare l’entusiasmo e la felicità per la notizia che hanno voluto condividere con i followers.

Cristina e Luca sono una coppia da quattro anni: i due si sono conosciuti nel 2015 quando, entrambi, recitavano sul set del film Vacanze ai Caraibi di Neri Parenti. Argentero, ai tempi, era sposato da sei anni con la romana Myriam Catania; il sentimeno forte che provavano l’uno per l’altra, però, non è bastato per evitare la separazione che è avvenuta consensualmente. Dopo la fine di quella relazione durata ben 13 anni, Luca e Cristina hanno iniziato a frequentarsi diventando ben presto inseparabili.

La relazione dei due, iniziata solo dopo la separazione dell’attore, come ha più volte sottolineato la Marino, se poteva sembrare solo un fuoco di paglia passeggero oggi si rivela più solida che mai, coronata dall’arrivo di un bambino. L’ex gieffino ed attore affermato, quindi, si prepara a diventare padre del suo primogenito.

I due innamorati hanno condiviso la notizia con tutti coloro che, ormai da anni, li supportano nei loro successi televisivi e cinematografici; non è mancato l’affetto dei follower, entusiasti del lieto evento, ma anche da parte degli amici e colleghi Andrea Delogu, Alessandro Cattelan e Laura Chiatti.