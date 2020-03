Doc – Nelle tue mani, fiction con protagonista Luca Argentero: anticipazioni prima puntata del 26 marzo

In queste sere di grande isolamento, ad arricchire il palinsesto di casa Rai arriva una nuova fiction chiamata “Doc – Nelle tue mani“, capitanata dall’attore Luca Argentero. Sfortunatamente saranno trasmesso solamente le prime quattro puntate, le altre rimanenti andranno in onda in autunno. Tale sospensione è dettata dagli effetti drammatici del coronavirus che ha bloccato lo svolgimento delle riprese. Nel cast della serie tv spiccano i nomi di grandi attori, dal calibro di: Gianmarco Saurino; Simona Tabasco; Matilde Gioli; Sara Lazzaro; Giovanni Scifoni e molti altri.

Anticipazioni prima puntata: Il risveglio di Andrea

La prima puntata di questo nuovo medical drama è prevista per la serata di giovedì 26 marzo su Rai 1 e sarà costituita da due episodi, rispettivamente intitolati “Meno 12” e il “Selfie”. Nella prima parte dell’appuntamento, viene presentata la storia del personaggio principale ovvero del Dott. Andrea Fanti, primario di Medicina Interna, che fa i conti con la morte del figlio e con la fine del suo matrimonio.

L’uomo si dimostra notevolmente scontroso con i suoi pazienti e all’interno dell’ospedale è considerato dai suoi colleghi come il medico più antipatico e scorbutico di sempre. In un giorno fitto di lavoro, irrompe in ospedale un uomo che spara al primario che fortunatamente, dopo un lungo intervento, viene salvato dai suoi colleghi.

Al suo risveglio, Andrea scopre che ha perso la memoria e tutti i ricordi degli ultimi dodici anni della sua vita. Con tale perdita, il dottore Fanti dimentica Giulia, la dottoressa che ama, e cerca in ogni modo di riconquistare l’ex moglie Agnese, direttrice sanitaria dell’ospedale. Contrariamente, Agnese non nutre nessun sentimento per il suo ex marito ma, vista la drammatica situazione in cui l’uomo verte, decide di stargli vicino.

Nella seconda parte, il primario rivive quei difficili attimi prima dello sparo e, grazie a Giulia, avvia un percorso di riabilitazione. La nuova vita del dott.Fanti, seppur sconvolta dal tragico evento, sarà caratterizzata da grandi cambiamenti positivi: Andrea riscopre nuovi lati del suo carattere e si impegna a rimediare agli errori del passato.

A livello umano, il primario riesce ad entrare in empatia con i suoi nuovi pazienti e, con grande determinazione, farà di tutto per aiutare ogni malato a superare la propria sofferenza. Con tale spirito, Andrea si farà coinvolgere dal caso medico di Jacopo, un suo compagno di stanza, che lotta con una patologia molto grave ma, ad aggrevare la situazione, sarà un segreto inconfessabile che il ragazzo nasconde.