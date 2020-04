Doc – Nelle tue mani, anticipazioni terza puntata del 9 aprile: Andrea torna in reparto ma commette un grave errore

Come di consueto, ogni giovedì, la nuova fiction “Doc – Nelle tue mani“ permette a Rai 1 di dominare gli ascolti cosi da non lasciare spazio alla concorrenza. La seconda puntata, dell’amato medical trama, ha conquistato l’attenzione di otto milioni di telespettatori raggiungendo il 28.9 % di share.

Giovedì 9 aprile, andrà in onda su Rai 1, la terza puntata della fiction “Doc – Nelle tue mani” con il quinto e sesto episodio, intitolati rispettivamente “L’errore” e “Come eravamo”. Nella prima parte della puntata, Andrea decide di presentare le dimissioni ignorando i consigli di Giulia che farà di tutto per fargli cambiare idea.

In reparto arriva una paziente molto esigente che si rifiuta di farsi visitare da qualsiasi medico che non sia il primario Fanti. Ovviamente, la signora è ignara delle condizioni del medico e della sua tragica perdita di memoria. Per non mettere in pericolo la salute della paziente, Giulia riesce ad esaudire la richiesta della signora cosi, di conseguenza, riporta Andrea in reparto per rimediare a tale situazione.

L’amnesia del dottor Fanti genera un errore molto grave che pone tutti gli specializzandi sotto una pressione ingestibile. Nel frattempo, la specializzanda Alba dovrà fare i conti con il rancore che nutre nei confronti della madre, una chirurga molto apprezzata. La giovane dottoressa ha sempre nascosto questo rilevante legame di parentela ai suoi colleghi che rimarranno sconvolti da tale scoperta. Infatti, alcuni specializzandi avanzeranno l’ipotesi che Alba sia raccomandata dalla madre.

Nel sesto episodio, la narrazione torna indietro nel tempo proprio dove Andrea è ancora immerso nel capitolo felice della sua esistenza. Il talentuoso medico è imprigionato dalla figura della propria famiglia perfetta e da un passato, talmente ricco di sentimenti e soddisfazioni, che non permette al dottor Fanti di accettare il suo nuovo presente.

Intanto, il percorso professionale di Andrea, già aggravato dalla sua menomazione, sarà ostacolato dal collega Marco che farà di tutto per impedire la scoperta dei suoi sporchi interessi. Tale rivalità finirà per generare una situazione decisamente spiacevole, dove Andrea si troverà coinvolto suo malgrado.