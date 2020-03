"Doc – Nelle tue mani", Don Matteo incontra Luca Argentero creando un simpatico crossover

Giovedì 26 marzo, in prima serata su Rai 1, arriva l’entusiasmante medical drama “Doc – Nelle tue mani“, che vede come protagonista assoluto l’amato attore Luca Argentero. La trama della fiction, ricca di forti sentimenti e colpi di scena, è tratta da una storia vera che sicuramente emozionerà il vasto pubblico di casa Rai.

Purtroppo, a causa degli effetti devastanti del coronavirus, sono state sospese le riprese della serie TV e, per tale motivo, andranno in onda solo le prime quattro puntate. Gli episodi rimanenti verranno trasmessi in autunno. Oltre a Luca Argentero, a costituire il cast della fiction spiccano le presenze di grandi attori del cinema e della TV italiana tra cui: Matilde Gioli; Giovanni Scifoni; Sara Lazzaro; Gianmarco Saurino; Simona Tabasco e molti altri.

Per sponsorizzare al meglio questo inedito medical drama, sono scesi in campo anche Terence Hill, Nino Frassica e Francesco Scala: vittoriosi del recente successo ottenuto con la dodicesima stagione di “Don Matteo” che ha chiuso l’ultima puntata con oltre 7 milioni di spettatori. Sul set della nuova fiction, il famoso trio d’attori ha incontrato Luca Argentero cosi da realizzare un simpatico crossover tra “Don Matteo” e “Doc – Nelle tue mani”.

Nel breve filmato, mostrato in esclusiva da “Sorrisi e canzoni”, il sacrestano Pippo e Don Matteo accompagnano all’ospedale il maresciallo Cecchini che lamenta una forte intossicazione da funghi. Ad accogliere il gruppo è proprio il dott. Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, che comprende immediatamente che il malessere del maresciallo è prettamente psicologico.

In assenza di una reale intossicazione, il gentile dottore cura Nino con una strategia infallibile: il maresciallo, ignaro di aver bevuto solamente dell’acqua, pensa di aver ricevuto una medicina miracolosa sentendosi subito meglio. Don Matteo, consapevole del dolce “inganno” si complimenta con il primario per la sua grande capacità di comprendere e aiutare i pazienti.