Doc – Nelle tue mani, anticipazioni seconda puntata del 2 aprile: Andrea ricostruisce pezzi del suo passato

Grande esordio per la prima puntata del medical drama “Doc – Nelle tue mani” che, con Luca Argentero e un cast spettacolare, conquista l’attenzione di oltre 7 milioni di spettatori cosi da raggiungere il 26.1% di share. Nessuna possibilità di vittoria per Canale 5 che, con il film “Quo Vado” di Checco Zalone, resta fermo al 16.7% di share.

Giovedì 2 aprile alle 21:20, Rai 1 trasmetterà la seconda puntata della nuova fiction “Doc – Nelle tue mani“. I numerosi spettatori potranno assistere al terzo e quarto episodio, intitolati rispettivamente “Niente di personale” e “Una cosa buona che fa male”. Nella prima parte della puntata, il dottor Fanti decide di tornare a lavoro seppur con un mansione molto limitata, ovvero quella di assistere e controllare il lavoro dei specializzandi.

Fino a qualche settimana prima, i giovani dottori erano terrorizzati dal primario e, abituati al suo crudo carattere, faranno molta fatica ad averlo sempre accanto. In reparto, il caso di un giovane manager animerà gli animi dei medici che, con diagnosi diverse, devono trovare un modo per salvare una critica situazione. In reparto, tutti notano che la perdita di memoria di Andrea ha cambiato la sua personalità: Fanti cercherà in ogni modo di rimediare agli errori passati, mostrandosi molto più disponibile ed umano con tutti.

Purtroppo il grande vuoto di memoria cancella Giulia dal cuore di Andrea che, ignaro della verità, tenterà di recuperare il rapporto con la ex moglie Agnese, la direttrice sanitaria dell’ospedale. Proprio quest’ultima non racconta tutta la verità ad Andrea sul loro passato e, con il suo carattere gelido, lo allontana da lei creando molta confusione. Intanto Giulia non si arrende e, con piccoli passi, tenta di scavare dentro la memoria di Andrea cercando di trovare dei ricordi nel suo cuore.

Nel secondo episodio, l’arrivo di un paziente molto importante per Giulia provocherà l’aumento di competizione fra gli specializzandi: le loro diverse reazioni permetteranno ad Andrea di conoscerli davvero. Con alcuni specializzandi, Andrea instaurerà un rapporto di amicizia cosi da entrare nelle loro vite e capirne il contenuto.

Sempre più determinato, il dott.Fanti va alla ricerca del suo passato partendo dalla sua email: Andrea coinvolgerà tutto il reparto di Medicina Interna per tentare di trovare aiuti o suggerimenti per scovare la password dimenticata. Tale obbiettivo verrà ostacolato dal nuovo primario che attuerà potenti strategie per nascondere i suoi sporchi interessi.