Doc – Nelle tue mani: ancora ascolti record, oltre 8 milioni per la terza puntata

La terza puntata della fiction Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero, nei panni del dottor Andrea Fanti, conferma il gradimento da parte del pubblico televisivo. Dopo l’esordio del 26 marzo che aveva ottenuto oltre 7 milioni di telespettatori, diventati otto la settimana successiva, anche la terza puntata fa registrare un ascolto record. Infatti sono ben 8.543.000 gli spettatori che hanno seguito il quinto episodio intitolato L’errore, con uno share del 28,9%, mentre il sesto episodio, Come eravamo, è stato visto da 8.068.000 milioni per uno share del 32,7%.

La serie è ispirata alla storia del dottor Pierdante Piccioni, che nel 2013, quando era primario dell’Ospedale Maggiore di Lodi, a causa di un incidente stradale, subisce una lesione della corteccia celebrale, che gli provoca la perdita dei ricordi degli ultimi 12 anni di vita. Nella fiction la stessa sorte tocca al dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, che viene colpito da un proiettile esploso dal padre di un giovane paziente deceduto nel suo ospedale. Per sua fortuna sopravvive, ma perde i suoi ricordi degli ultimi dodici anni.

Andrea, prima di essere sparato, era il primario del reparto di medicina interna, e aveva appena scoperto che il suo collega, Marco Sardoni, stava trafugando dei documenti, che avrebbero rivelato la sua responsabilità nella morte del giovane paziente. Sarà lo stesso dottor Sardoni a prendere il posto da primario, mentre Andrea, risvegliatosi dal coma, scoprirà che si è separato dalla moglie Agnese, direttrice dell’ospedale, dopo la morte per arresto cardiaco del figlio Marco, e che sua figlia Carolina non è più una bambina e nasconde un segreto.

La serie, che sta appassionando il pubblico televisivo, andrà in onda per l’ultima volta giovedì 16 aprile con altri due episodi, Like e Il giuramento di Ippocrate, ma ne è stato già annunciato il ritorno il prossimo autunno, dopo che saranno registrate le nuove puntate. Infatti, a causa dell’emergenza sanitaria in atto per la diffusione del Covid-19, sono state interrotte le riprese, che prevedevano un totale di 16 episodi distribuiti in otto serate.