Doc – Nelle tue mani, anticipazioni quarta e ultima puntata del 16 aprile: Andrea scopre il segreto di Carolina

Nuovo record per il medical drama “Doc – Nelle tue mani” che, durante la terza puntata trasmessa il 9 aprile, conquista l’attenzione di 8.293.000 spettatori pari al 30.7% di share. I dati Auditel confermano il grande potenziale della fiction che, con l’avanzare delle puntate, riesce a racimolare un consenso sempre maggiore cosi da non lasciare alcuna possibilità alla concorrenza.

Giovedì 16 aprile, Rai 1 trasmetterà la quarta e ultima puntata di “Doc – Nelle tue mani”. Come spiegato dall’attore Luca Argentero, le riprese della fiction sono state sospese per fronteggiare al pericolo legato all’emergenza sanitaria covid-19. Vista l’inaspettata interruzione, il vasto pubblico televisivo potrà conoscere il finale della prima stagione durante il prossimo autunno.

Nel corso del quarto appuntamento, gli spettatori potranno assistere al settimo e ottavo episodio, intitolati rispettivamente “Like” e “Il giuramento di Ippocrate”. Nella prima parte della quarta puntata, arriva in riparto Carolina: la figlia del dottor Fanti nasconde un grande segreto legato alle proprie condizioni di salute.

La giovane ragazza è affetta da una patologia misteriosa, e visto il suo rapporto controverso con i genitori decide di non raccontare nulla alla sua famiglia. Tale situazione provocherà molto dolore ad Andrea che dovrà rivivere anche il dramma della morte del figlio Mattia. La malattia di Carolina causerà nuovi conflitti tra Andrea e l’ex moglie Agnese: i due tenteranno di accantonare la rabbia e la tensione per amore della figlia.

Nel frattempo, tra gli specializzandi ruota l’amore: Alba è gelosa del collega Riccardo che sembra incantato dalla bellezza di una popolare influencer dal fascino irresistibile. Durante il ricovero, la bellissima ragazza creerà pesanti tensioni e una forte rivalità tra donne. Intanto, la preoccupazione invade il reparto di Medicina Interna: nessun dottore riesce a fornire a Carolina un quadro clinico chiaro.

Nell’ottavo episodio, Andrà tenta di guarire i malesseri della figlia e cerca un modo per ricostruire la sua famiglia, tanto da tornare a corteggiare Agnese. Intanto, Giulia non riesce ad accettare la nuova vita di Andrea: sembra che la perdita di memoria del primario abbia cancellato per sempre ogni ricordo della giovane collega. L’arrivo di Carolina in riparto, apre un vortice nel cuore di Giulia che è costretta a vedere Andrea intento a riconquistare Agnese.