Disney+, in arrivo il prequel de "La Bella e la Bestia"

La piattaforma Disney+ avrà nel suo ricchissimo catalogo anche una serie tv prequel del film in Live Action “La Bella e la Bestia“. Il film, uscito nelle sale nel 2017, è un remake in live action dell’omonimo film d’animazione Disney uscito nel 1991 e tratto dalla fiaba della scrittrice Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

Tra i protagonisti dell’adattamento cinematografico c’erano gli attori britannici Emma Watson e Dan Stevens, nei ruoli dei protagonisti Belle e la bestia. Il ruolo del cattivo Gaston è stato ricoperto dall’attore Luke Evans, mentre Le Tont, l’aiutante di Gaston e primo personaggio omosessuale dichiarato ad apparire in un film disney, è stato interpretato da Josh Gad.

Proprio su questi ultimi due personaggi si baserà la serie tv prequel; già è stato confermato la ripresa del ruolo da parte sia di Luke Evans che di Josh Gad. I creatori e gli showrunner dello show saranno lo stesso Gad ed Eddy Kitsis e Adam Horowitz, autori della serie tv Once Upon a Time.

Eddy Kitsis e Adam Horowitz hanno già avuto a che fare con un riadattamento di questa favola proprio nella serie tv Once Upon a time, andata in onda dal 23 ottobre 2001 al 18 maggio 2018 sul canale tv statunitense ABC, in cui il ruolo della bestia, coincidente nella serie tv con il personaggio di Rumpelstiltskin (Tremotino), era interpretato da Robert Carlyle mentre il personaggio di Belle è stato interpretato dall’attrice australiana Emile de Ravin.

Il titolo è ancora sconosciuto; tra i dettagli trapelati, rivela The Hollywood Reporter, c’è il numero di episodi di cui sarà composta la serie, cioè 6 e l’impostazione del progetto come un evento musicale; si parla di una trattativa con Alan Menken, compositori della colonna sonora sia della versione d’animazione del 1991 che della versione in live action del 2017.