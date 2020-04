Diavoli, Alessandro Borghi parla del rapporto con il collega Patrick Dempsey

La mini serie “Diavoli” con protagonisti Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak, fa il suo esordio questa sera, come si è potuto intuire da alcuni trailer che sono stati mandati in onda su Sky Atlantic. La serie è tratta dal libro omonimo di Guido Maria Brera. Una serie e un libro che vertono sulla crisi finanziaria ed economica raccontando il backstage e le curiosità nei personaggi di Dominic Morgan e Massimo Ruggero.

Una serie che è stata girata tra Londra e Roma in cui Alessandro Borghi ha preso parte, per la prima volta nella sua carriera, a un progetto di caratura internazionale. Inoltre, sul set, ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con Patrick Dempsey, il Dr Shepherd di Grey’s Anatomy. A proposito di Dempsey, Borghi spende delle bellissime parole nei suoi confronti e racconta della sua esperienza sul set.

Borghi non nasconde le sue paure, ma anche i momenti piacevoli che ha vissuto, come ammette lui stesso: “All’inizio avevo paura, ma la mia fortuna sono state le persone che hanno intrapreso con me quest’avventura: da Guido, che è diventato come un fratello, a Patrick che è stato un incontro meraviglioso della mia carriera”.

Borghi ha anche postato una foto sul suo profilo Instagram che lo ritrae insieme all’amico e collega Dempsey a cui non smette di elargire parole di ammirazione e stima. Lo ringrazia per la persona ricca di umanità e talento. Si augura di rivederlo presto e magari ancora collaborare insieme in altri lavori. Lo stesso Dempsey si è dimostrato felice dell’affetto e ammirazione ricevuta ricambiando a sua volta.

I due, infatti, si ritroveranno presto sul set anche perché i lavori della seconda stagione della serie sono già cominciati, come raccontato dagli stessi autori durante la conferenza stampa di presentazione alla mini serie. Nella serie, Dempsey indossa i panni di Dominic Morgan e ammette di aver accettato in quanto “Si tratta di una storia avvincente e anche un’opportunità per imparare qualcosa che mi è estraneo e anche per lavorare in Europa”.