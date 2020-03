"Detto Fatto" sospeso: una truccatrice Rai è positiva al Coronavirus

Da qualche settimana si vocifera di una possibile sospensione di “Detto Fatto“, la trasmissione di Rai 2 condotta da Bianca Guaccero. Il format, partito in sordina, ottiene un incredibile successo durante l’era di Caterina Balivo, ma quest’ultima ha deciso di lasciare la trasmissione per condurre “Vieni da me” su Rai 1.

Inizialmente Bianca Guaccero ha portato degli ottimi ascolti a Rai 2, ma quest’anno non riesce a ripetere questo successo. Infatti “Detto Fatto” è stato spostato più volte dai palinsesti, e per questo motivo si parla di una sospensione. La notizia comunque viene smentita dalla conduttrice, allontanando le voci di un suo possibile trasferimento a TV8.

“Detto Fatto” chiude a causa del Covid-19

Come riportato dal sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, in queste ore “Detto Fatto” deve risolvere un altro grosso problema. Infatti, tra le truccatrici dell’azienda di Viale Mazzini, sarebbe stata trovata una ragazza positiva al Coronavirus. Per questo motivo il programma viene sospeso per almeno 14 giorni.

Queste sono le parole riportate dal sito: “Nel pomeriggio di oggi si è scoperto che una truccatrice che lavora alla Rai di Via Mecenate a Milano è positiva al corona virus. Le registrazioni di Detto Fatto sono state interrotte e allo staff è stato impedito di uscire dal centro di produzione che molto probabilmente verrà chiuso per 14 giorni”.

Nella mattinata invece Bianca Guaccero ha espresso, sul suo profilo Instagram, il suo rincrescimento per le speculazioni sul suo stato di salute: “Visto che come prevedevo si sarebbe creato il caso e visto che all’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in circolo ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite, che è quello che ho avuto io. Non ho il coronavirus, altrimenti lo avrei dichiarato apertamente. Per la tutela di tutti”.

Non si tratta dell’unico programma in Rai sospeso a causa del Coronavirus, poiché sono stati cancellati anche “Porta a Porta”, “Made in Sud” e “La Corrida”.