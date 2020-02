Detto Fatto, Bianca Guaccero: "Non ho vissuto nell’oro, pago ancora il mutuo"

Donna di talento e di grande professionalità, quando si parla di Bianca Guaccero il suo nome è sempre accostato a una serie di aggettivi positivi. Ha lavorato sodo per arrivare dove si trova adesso, presentare il programma della Rai “Detto Fatto” ma non solo, di recente la donna ha anche avuto modo di condurre “Una storia da cantare”.

Una ragazza seria e soprattutto promettente, con una lunga carriera da presentatrice davanti a lei; seria nel mondo del lavoro ma anche in quello privato, la Guaccero infatti ha rivelato qualche piccolo dettaglio della sua vita privata. A seguito di una serie di domande fatte da Jonathan Kashanian, del tipo: “Hai mai fatto qualche spesa folle?” la Guaccero risponde in un modo che in realtà spiazza tutti.

Si è spesso abituati infatti a leggere di personaggi famosi fare spese pazze, sperperare denaro acquistando gioielli o auto di lusso, ma per Bianca questo è un mondo che non gli appartiene, infatti la presentatrice risponde: “Purtroppo io sono una persona noiosa. Sono nata vecchia. Ho una mentalità da grande. Metto i soldi da parte perché non ho vissuto nell’oro. Ho sempre aiutato tutti. A 23 anni, per non spendere inutilmente i miei soldi, ho deciso di aprire un mutuo che sto ancora pagando per me e per mia figlia, per il nostro futuro“.

Una donna pacata e parsimoniosa dunque, ed insieme a lei, a condividere questo aspetto della vita privata appare lo stesso Jonathan che si trova pienamente in accordo con la presentatrice, affermando che preferirebbe comprare una maglietta da 30 euro, piuttosto che una da mille, in quanto anch’egli non ha avuto un’infanzia facile, navigante nell’oro; dunque la parsimonia diventa una condizione perentoria.

La Guaccero aggiunge che eventuali spese folli da lei effettuate, se così possono definirsi, sono state fatte solo verso persone che ama, ma in linea di massima ha sempre preferito dunque conservare, e mettere da parte quanto più possibile, per un futuro più concreto.