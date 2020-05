Demet Ozdemir: ecco chi interpreterà la bella Sanem Aydin al fianco di Can Yaman

Demet Ozdemir, attrice nata in Turchia il 26 febbraio 1992,di origini bulgare, sarà la nuova fiamma di Can Yaman nella soap di Canale 5, Erkenci kus. In italia non abbiamo ancora una data definitiva, sappiamo solo che andrà in onda a partire dal mese di giugno. L’unico dettaglio trapelato fin ora, é che la soap andrà in onda con il nome di Daydreamer- le ali del sogno. Demet, molto conosciuta in turchia, inizia come ballerina, ma le sue doti interpretative, la portano nel 2014 ad essere scelta per interpretare Ayla nella storica serie tv Kurt Seyit ve Sura, ambientata nel 1915.La Turchia apprezza molto l’attrice nel suo ruolo, tanto da darle notorietà in tutta la nazione.

Da qui inizia la sua ascesa nel mondo del cinema e della televisione, dove le vengono affidati vari ruoli, fino ad arrivare nel 2018 quando le é stato affidato il ruolo della dolce Sanem Ayidin in Erkenci Kus al fianco di Can Yaman.Ed é proprio con questa serie che Demet raggiunge l’apice del successo.

Erkenci Kus (DayDreamer-le ali del sogno) racconta la storia d’amore tra Can Divit, fotografo sempre in viaggio, e Sanem Ayidin, una ragazza con il sogno di diventare una scrittrice famosa. Quando Can si dovrà occupare dell’agenzia pubblicitaria del padre, Sanem finirà a lavorare per lui. serie diretta da Cagri Bayrak, nel cast ci sono Can Yaman, Demet Ozdemir, Oznur Serceler e Birand Tunca.

Fino a poco tempo fa circolavano voci, in merito ad una relazione tra Can Yaman e Demet, ma la notizia, per la gioia delle fan di Can é stata smentita. Le voci sulla loro presunta storia d’amore, sono nate a causa delle numerose foto insieme presenti sui loro profili social.Can e Demet hanno sempre confermato di essere grandi amici, ma non si conoscono altri dettagli rigurdanti la coppia.

In un’ intervista per la NTV, mentre le riprese di Erkenci kus erano in atto, hanno dichiarato di avere un’ottima intesa sul set e oltretutto Can ha aggiunto di essere molto estasiato, sia di collaborare con gli attori del set, ma soprattutto di aver avuto nuovamente la possibilità di collaborare con il regista Cagri, regista della serie Dolunay(Bitter sweet),a cui deve la sua notorietà.