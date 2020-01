CR4, Malgioglio attacca Antonella Elia e manda un monito a Valeria Marini: "Caccia fuori le pa**e"

A “CR4 – La Repubblica delle donne” si è tornati a parlare del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 4“, un momento di approfondimento ironico ed irriverente riguardante le principali dinamiche avvenute tra i nuovi protagonisti della Casa di Cinecittà, dove a tener banco sono state ancora una volta Valeria Marini e Antonella Elia.

L’ingresso della giunonica ex ballerina del Bagaglino nella casa più spiata d’Italia ha certamento dato il via ad una serie di polemiche e di discussioni mediatiche, in ordine al confronto voluto dalla showgirl con Antonio Zequila ed Antonella Elia, rei di aver detto delle cose poco carine nei suoi confronti, una volta uscita dalla casa.

Malgioglio contro Antonella Elia e il suggerimento a Valeria Marini

Valeria è quindi tornata a CR4 – La Repubblica delle donne per chiarire una volta e per tutte questa situazione. Chiamato a commentare la vicenda è stato anche Cristiano Malgioglio che, forte della sua passata partecipazione al Grande Fratello Vip, se da un lato ha lanciato un monito alla Elia, dall’altro ha esortato la Marini a cambiare atteggiamento.

Zia Malgy tuona contro Antonella: “Torna qui ed esci dal Grande Fratello!“. Per chi non lo sapesse, Anontella Elia , prima di entrare a far parte della quarta edizione del GFVip, era una delle opinioniste del programma di Piero Chiambretti, dove aveva già mostrato la sua schiettezza approcciando in un modo poco elegante Taylor Mega.

Cristiano ha poi chiosato, lancianto un messaggio alla Elia: “Lei è un gioiello, una persona stupenda, il Grande Fratello la potrebbe fare rinascere ancora di più” – quindi ha aggiunto – “Ma se lei continua in questo modo, la può completamente distruggere. I reality o ti lanciano alla grande o è completamente la fine“.

Inoltre Malgioglio si domanda per quale motivo Antonella non riesca ad andare d’accordo con le donne; a suo avviso, infatti, questi scontri non dovrebbero mai avvenire. La lingua sferzante della “Regina Malgy” non si è fermata certo qui, perché l’opinionista di CR4 ha lanciato un monito anche a Valeria Marini, dicendo: “Caccia fuori le pa..e!“.

Il cantautore ha ritenuto, infatti, che la Marini poteva evitare di andare al Grande Fratello per incontrare Rita Rusic, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, con il quale la showgirl in passato ha avuto una lunga relazione sentimentale. In favore della giunonica showgirl, Cristiano ha però voluto spezzare una lancia: “Sei stata molto educata e molto gentile” – quindi le ha suggerito di non permettere più a nessuno di offenderla, esortandola quindi a reagire.