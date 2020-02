CR4 – La Repubblica delle Donne, Iva Zanicchi parla di Morgan e Bugo: "Era tutto preparato a tavolino"

Ospite fissa di “CR4 – La Repubblica delle Donne”, una trasmissione di Rete 4 condotta da Piero Chiambretti, Iva Zanicchi ha voluto parlare della settantesima edizione del “Festival di Sanremo“. Per farlo la cantante si esprime senza peli sulla lingua, lanciando dure critiche o frecciatine nei confronti dei concorrenti in gara.

Partendo dal genere femminile, Iva Zanicchi ha detto la sua sulla canzone di Elettra Lamborghini intitolata “Musica (E Il Resto Scompare)”. Fino a questo momento la cantante sta avendo un forte successo in radio, nonostante al “Festival di Sanremo” si sia classificata al ventunesimo posto davanti solamente a Junior Cally e Riki.

Iva Zanicchi dichiara di apprezzare molto le sue doti estetiche, ma per l’Aquila di Ligonchio Elettra Lamborghini non avrebbe dovuto mai partecipare a questo “Festival di Sanremo”.

Le dichiarazioni su Morgan e Bugo

Ovviamente la vicenda che sta facendo discutere di più in questi giorni è l’uscita dal palco di Bugo durante l’esibizione con Morgan. Interpellata su questo argomento, Iva Zanicchi dichiara di non essere convinta che tutto sia successo all’improvviso.

Infatti per Iva Zanicchi si tratta di una cosa preparata in precedenza: “Non siamo ingenui era tutto preparato a tavolino. Morgan è un grande artista, si è risentito per il fatto di essere arrivato tra gli ultimi per tre sere consecutive, neanche i suoi amici musicisti lo hanno votato e questo per lui è stato un affronto”. Piero Chiambretti si dichiara poco convinto dalle dichiarazioni di Iva Zanicchi, ma l’artista aggiunge: “Sarò maligna ma sono vecchia e posso permettermi queste cose. In ogni caso Morgan è un genio e il vero vincitore del Festival”.

Fino a questo momento a beneficiare di questa vicenda è Bugo. Il cantante sta volando nelle classifiche sia dei singoli che del suo ultimo album, si trova infatti nelle prime posizioni con alle spalle grandi artisti come Tiziano Ferro.