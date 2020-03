CR4, Cristiano Malgioglio fa un annuncio shock: "Divento mamma"

A “CR4 – La Repubblica delle Donne” l’inossidabile conduttore Piero Chiambretti e Cristiano Malgioglio hanno fatto finalmente pace, dopo l’accesa lite che li ha visti su fronti contrapposti avvenuta in una precedente puntata del programma, dove si è parlato della genialità del cantante e cantautore Morgan, nonché della reazione di Bugo su palco di Sanremo 2020.

A causa dell’emergenza Coronavirus, anche nello studio di CR4 – La repubblica delle donne erano presenti solo il conduttore, gli ospiti e naturalmente le immancabili opinioniste Iva Zanicchi, affiancata dall’ex gieffina Ambra Lombardo, ma anche la giornalista – e moglie dell’attore Claudio Santamaria – Francesca Barra e Lory Del Santo.

L’annuncio a sorpresa di Cristiano Malgioglio

Nella prima parte della puntata di mercoledì 4 marzo 2020 de “La Repubblica delle donne” si è parlato del tema della maternità, con un ospite d’eccezione, Michelle Hunziker, che di figlie ne ha avute ben 3 (Aurora, avuta dal cantante Eros Ramazzotti, Sole e Celeste avute dal rampollo della famiglia Trussardi, Tomaso). La conduttrice di “Striscia la notizia” è stata messa a confronto con Vittorio Feltri, che ha aiutato Michelle e Tomaso nelle prime fasi del loro amore.

Vittorio Feltri, noto per la sua schiettezza e humor dissacrante e spigoloso, è stato recentemente al centro di una polemica a causa di alcune dichiarazioni fatte tramite un post su Twitter contro Barbara D’Urso ed il suo talk show serale “Live – Non è la D’Urso”, dove ha avuto un botta e risposta acceso con Asia Argento, reduce dalla sentenza di condanna del suo molestatore, il produttore cinematografico Harvey Weinstein.

Cristiano Malgioglio ha sorpreso tutti parlando del suo nuovo amore, per poi dichiarare di avere un nuovo amore, quindi l’annuncio shock: “Divento mamma, Chiambretti! Lui vuole un figlio da me!“. Una dichiarazione che ha decisamente strappato più di un sorriso tra i presenti, anche se in molti hanno ritenuto veritiere e serie le intenzioni del cantautore, che recentemente è stato acclamato al Festival di Sanremo – condotto da Amadeus – grazie al brano scritto per Albano e Romina Power, “Raccogli l’attimo”.

Non sembra sia mancata la solita ironia tra Chiambretti e Malgioglio, infatti il conduttore ha commentato il nuovo intento del cantautore dicendo: “Vada già in sala parto, gallina padovana!“, dimostrando così di essere tornati quelli di una volta. Ma come sta affrontando Cristiano Malgioglio l’emergenza coronavirus?

Cristiano non sembra aver abbandonato spontaneità né il suo stile di vita, tanto da avere lasciato una testimonianza della sua giornata tipo pubblicando un video sul suo profilo Instagram, dove non è apparso terrorizzato dalla vita sociale e dal contatto con altre persone. Cristiano infatti viaggia, fa la spesa ed incontra i suoi amici come sempre.