Coronavirus, Mediaset: niente sospensione per "Grande Fratello Vip", "Striscia la notizia" e "Amici". Spiegati i motivi

Negli ultimi giorni sia Mediaset che Rai hanno deciso di stravolgere la loro programmazione, con l’obiettivo di dare più informazioni possibili sul Covid-19. Per questo motivo entrambe le reti hanno deciso di sospendere alcune trasmissioni, come “La Corrida”, “Made In Sud”, “CR4 – La Repubblica delle Donne” e “Domenica Live”.

La rete diretta da Fedele Confalonieri ha deciso comunque di mandare in onda altre trasmissioni d’intrattenimento come il “Grande Fratello Vip“, “Striscia la notizia” e “Amici di Maria De Filippi“. Con un comunicato sul sito di “Mediaset Play” vengono spiegati i motivi che hanno portato a questa scelta.

Il comunicato di Mediaset

In questa nota si legge che Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico da casa una programmazione ricca di contenuti televisivi anche dopo l’aver esaminato il decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in cui ci sono le nuove misure per combattere il Coronavirus.

Proprio per questo motivo hanno deciso di mandare in onda ancora alcune trasmissioni dedicati all’intrattenimento: “Oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la Notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda”.

Ovviamente Mediaset ha dichiarato di essere pronto a rispettare tutte le normative firmate dal premier: “Naturalmente apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza. Tutti i nostri collaboratori impegnati nella produzione di questi programmi – autori, conduttori, tecnici – hanno aderito alla nostra proposta dimostrando totale disponibilità e di questo li ringraziamo di cuore”.

Alcuni programmi hanno già preso dei provvedimenti pesanti a causa del Coronavirus. Per esempio l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” è andata in onda dagli studi di Cologno Monzese con la sola presenza di Alfonso Signorini e Pupo. Anche “Uomini e Donne” si ritrova nella stessa situazione, poiché le ultime puntate del trono over vengono trasmesse senza il pubblico in studio.