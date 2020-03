Coronavirus: è morta Lucia Bosè, aveva 89 anni

La notizia della morte di Lucia Bosè ha recato tanto dispiacere nel mondo dello spettacolo e non solo. L’attrice aveva 89 anni ed è morta nell’ospedale di Segovia dove era ricoverata per una grave polmonite. Purtroppo, la donna, non è riuscita a sconfiggere il Covid-19 che, da tante settimane, sta mietendo tantissime vittime soprattutto nel nord Italia.

Lucia Bosè è stata sposata col torero spagnolo Dominguin e, suo figlio Miguel Bosè, per la sua formidabile carriera da cantante ha scelto proprio il cognome di sua madre. Lucia è stata la musa ispiratrice per Luchino Visconti ma anche per registi come Antonioni, Fellini e i fratelli Taviani. Lucia è stata anche una delle più grandi protagoniste della quarta stagione della fiction di successo di Rai 1, Capri.

Tra i film più belli in cui recitava nelle vesti della protagonista è giusto annoverare La signora senza camelie e Cronaca di un amore. Lucia era molto apprezzata anche nel sociale per le sue grandi iniziative. Era una donna creativa e amata per il suo grande carisma ed il suo talento impeccabile che l’hanno condotta ad avere una carriera straordinaria che sarà ricordata per tutta la vita.

Tantissime vittime

La morte di Lucia Bosè ha lasciato tutti in profondo dispiacere. La notizia della sua morte in seguito al contagio da Covid-19 altro non è che una delle innumerevoli notizie che giungono, ora dopo ora, circa i danni recati da tale contagio. La sua polmonite è stata tale da non poter essere curata a dovere. Molti sono i messaggi giunti sui social per ricordarla e per darle un ultimo saluto.

Ormai, nei telegiornali, giungono sempre più notizie circa i contagi e le morti di tantissime persone che non riescono a sconfiggere il contagio da Coronavirus. Si spera che, nei prossimi giorni, possa esserci un drastico calo di numeri davvero spaventosi.