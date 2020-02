Come una madre, Sebastiano Somma parla di un possibile prosieguo: "Vorrei approfondire il mio personaggio"

Domenica 16 febbraio si è arrivati alla conclusione della prima stagione della nuova fiction di Rai 1, “Come una madre“, con protagonista Vanessa Incontrada. La serie è stata composta da tre puntate e ha ottenuto un successo importante in termini di ascolti, chiudendo con una media pari a cinque milioni di telespettatori.

I fan cominciano a porsi degli interrogativi sulla possibilità di una seconda stagione, ma per il momento non ci sono delle certezze. Sono arrivate le dichiarazioni di Sebastiano Somma, protagonista di una recente intervista al settimanale “Tv sorrisi e canzoni” dove ha dato il proprio punto di vista. L’attore in Come una madre ha interpretato il ruolo di Massimo Sforza, mettendosi a confronto con un personaggio negativo, in qualità di agente dei servizi segreti.

Le parole dell’attore e il legame con il suo personaggio

A Sebastiano Somma è stata posta una domanda in merito al prosieguo della miniserie e questa è stata la risposta dell’attore: “Diciamo che c’è spazio per degli sviluppi”. L’interprete ha fatto intendere che ci sono i presupposti per pensare a un seguito, attraverso queste dichiarazioni che lasciano qualche speranza.

Queste sono le parole: “Alla fine delle tre puntate della fiction la storia potrebbe essere considerata chiusa, ma non esclude che ci possano essere degli spunti per un seguito”. Nel corso dell’intervista, Somma ha sottolineato la felicità per essersi confrontato con un personaggio differente rispetto a quelli interpretati nella sua carriera.

L’attore si è espresso in questi termini: “Personalmente mi piacerebbe approfondire questo personaggio, che mi ha lasciato ancora dei piccoli vuoti da riempire”. Bisogna attendere dei comunicati ufficiali da parte dei vertici della Rai, per scoprire la decisione intorno a questo nuovo prodotto televisivo. La storia della protagonista Angela Graziani ha appassionato il pubblico, che ha promosso la coppia formata da Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno.