Come una madre, Simone Montedoro racconta la sua esperienza sul set: "Che risate con Vanessa Incontrada"

Grande successo per la mini-serie “Come una madre” che, nel corso delle sue tre puntate, ha conquistato l’attenzione del vasto pubblico di Rai 1 raggiungendo eccellenti ascolti in grado di sbaragliare qualsiasi concorrenza. Uno dei protagonisti della fortuna fiction è l’amato attore Simone Montedoro che ha affiancato la magnifica Vanessa Incontrada in questo nuovo progetto televisivo.

Divenuto celebre soprattutto per la sua partecipazione nella famosa serie televisiva “Don Matteo”, in cui interpreta il ruolo del Capitano Tommasi, Simone Montedoro vanta una carriera ricca di grandi riconoscimenti. Tra tanti meriti spicca la sua umile e dolce personalità, tanto apprezzata dai numerosi telespettatori che nutrono una stima e un affetto molto sincero nei confronti del celebre attore.

In questa vincente fiction, Montedoro interpreta il ruolo di Lino Vargas ovvero l’ex marito di Angela (interpretata da Vanessa Incontrada) che ha dovuto sopportare il dramma della morte del proprio bambino e pure la separazione con la sua amata moglie: “Nella fiction io sono Lino, spesso vittima del suo padre-padrone, e che dopo la perdita del figlio si separa da Angela”.

In una lunga intervista concessa alla Rai, a seguito della presentazione ufficiale della mini-serie “Come una madre”, Simone Montedoro ha parlato della sua bellissima esperienza vissuta sul set, accanto a colleghi molto speciali: “Mi sono trovato molto bene a lavorare con Vanessa e spero di poter fare altre cose con lei in futuro. Sapete che io e Vanessa siamo due attori molto ironici e per questo nei primi ciack sono uscite fuori anche delle ‘papere’ e tantissime risate”.

Il talentuoso attore Simone Montedoro ha anche descritto il suo rapporto con il personaggio interpretato affermando che c’è stata una grande intensa tra i due. Nonostante la cruda realtà raccontata dalla fiction, l’attore è rimasto sorpreso nel vivere i valori essenziali che legano l’uomo alla propria famiglia, dove anche nei momenti più tragici “basta uno sguardo o un silenzio per rincuorarsi insieme”.