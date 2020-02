"Come una madre", la fiction parte col botto: Vanessa Incontrada conquista gli spettatori

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano La Rocca - Il vasto pubblico di Rai 1 è rimasto incantato dalla storia di Angela, eccellentemente interpretata da Vanessa Incontrada, che ha permesso alla rete di raggiungere ascolti molto soddisfacenti. L'esordio della fiction "Come una madre" conferma le grandi attitudini e l'enorme talento di Vanessa che, anche in questa occasione, ha messo in scena un personaggio che attrae soprattutto per la sua umanità e per il suo grande coraggio.