Come una madre, anticipazioni seconda puntata del 9 febbraio: Angela trova conforto da un uomo potente

Ottimo esordio per la fiction “Come una madre” che, nella prima puntata, ha conquistato l’attenzione di 5 milioni di spettatori cosi da battere la concorrenza. La fiction, capitanata dall’attrice Vanessa Incontrada, racconta la storia di Angela che, dopo aver subito un grave lutto, incontra due teneri bambini in grado di rivoluzionare la sua vita.

Anticipazioni seconda puntata: Angela e i bambini riescono a raggiungere Roma

Nel secondo appuntamento della fortuna fiction “Come una madre”, Angela Graziani si affeziona sempre di più ai due bambini, Bruno e Valentina. Con lo scopo di proteggerli, Angela tenta di raggiungere Roma per ottenere l’aiuto di Lino, il suo ex-marito. Purtroppo il percorso dei tre fuggitivi è denso di ostacoli, ma tali difficoltà si trasformeranno in punti di forza.

Questa spinosa avventura porta i bambini a legarsi in maniera profonda con Angela, al tal punto di confidare i loro segreti e dolori alla donna. La loro fuga non è facile, in quanto, in ogni momento rischiano di essere catturati da uomini molto crudeli. In un momento di estrema disperazione, Angela si rassegna al suo destino ma nell’attimo più difficile arriva un aiuto totalmente inaspettato.

In tal modo, Angela e i bambini riescono a rifugiarsi a Roma ma, appena arrivati nella capitale, la donna dovrà fare i conti con le ferite del suo cuore. In un ambiente ricco di forti ricordi, Angela inizia a pensare a suo figlio Matteo e il dolore della sua perdita ritorna in maniera dirompente e soffocante. Valentina e Bruno aiuteranno Angela a superare questo momento, e con la loro dolcezza porteranno un grande sorriso nel volto della donna.

Una persona molto potente offre il suo grande aiuto ai tre in fuga ma, quando tutto sembra essersi placato, i loro inseguitori li raggiungeranno. I bambini risultano essere una fonte di grande potere, in quanto la loro madre Elena ha riporto in loro un grande segreto che fa tremare pure gli uomini più potenti.