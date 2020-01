Sanremo 2020: il motivo dell’assenza di Vanessa Incontrada nelle vesti di valletta

Manca poco più di un mese alla messa in onda della settantesima edizione del “Festival di Sanremo” e i lavori intorno alla kermesse musicale, sono quasi ultimati. Tutto è stato annunciato, dal conduttore alle vallette, dai concorrenti in gara ai titoli delle canzoni, dal conduttore del dopo festival ai giovani che si esibiranno sul palco.

Per il primo anno il conduttore e direttore artistico sarà Amadeus e ad affiancarlo non ci saranno due vallette come sempre accade, bensì dieci donne diverse, due per ogni sera. I nomi sono stati ufficializzati, così come quello di Tiziano Ferro, che sarà presente in ogni puntata nelle vesti di ospite. Con grande sorpresa di tutti, tra le dieci vallette, vi è un’assenza poco gradita al pubblico: Vanessa Incontrada.

L’attrice e conduttrice spagnola ha da poco concluso la conduzione su Rai 1, in coppia con Gigi D’Alessio, dello show “20 anni che siamo italiani” e proprio lì ha ancora una volta mostrato tutta la sua bravura, la sua professionalità e il suo immenso talento, tanto che il pubblico a gran voce l’ha reclamata proprio come valletta al “Festival di Sanremo”. Lei stessa si era detta disponibile per questa avventura, ma qualcosa è andato storto.

Dopo aver svelato i nomi delle dieci donne che affiancheranno Amadeus e dopo aver appreso l’assenza della Incontrada, in molti si sono domandati il perchè. Vanessa ha annunciato che nel periodo di messa in onda del Festival della canzone italiana sarà a teatro con un nuovo spettacolo, smentendo di fatto la sua partecipazione.

A svelare la motivazione è la rivista “Tv Sorrisi e Canzoni“, secondo la quale la Incontrada non farebbe parte del cast del Festival di Sanremo a causa dei troppi impegni lavorativi. Come detto, la vedremo a teatro con lo spettacolo “Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?”. Come scrive “Tv Sorrisi e Canzoni”, l’impegno prenderà il via il 7 febbraio in alcuni piccoli teatri italiani per provarlo e aggiustarlo, ma la vera tournè inizierà ufficialmente nel 2021.