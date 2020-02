Come una madre, anticipazioni ultima puntata del 16 febbraio: lo scontro finale

Terminata la seconda puntata, dell’amata fiction “Come una madre, il vasto pubblico di Rai 1 ha già iniziato a chiedersi come si concluderà questa fantastica e avvincente mini-serie. Con Vanessa Incotrada, la fiction racconta una storia molto complessa e ricca di colpi di scena. Premiata dall’affetto dei telespettatori, la serie ha conquistato ascolti record cosi da sbaragliare qualsiasi programma della concorrenza.

Domenica 16 febbraio, in prima serata, andrà in onda la terza e ultima puntata di “Come una madre” dove i numerosi telespettatori potranno assistere all’atteso finale di stagione. La puntata inizia con la fuga di Angela e i suoi bambini che scappano contro la crudeltà degli uomini di Manfredi Albanese, zio di Valentina e Bruno.

Capo della loro famiglia, Manfredi perseguita i suoi nipoti per ottenere informazioni segrete sull’ambito archivio che fa tremare molti uomini potenti, utile per garantire all’uomo la tutela dei suoi sporci affari. Durante la corsa verso la salvezza, Angela si ritrova a correre in condizioni critiche e tormentata dagli uomini di Manfredi inizia a perdere le speranze.

Quando tutto sembra presagire il peggio, arriva a salvare la situazione Kim, un ex-agente dei servizi segreti che conosceva molto bene Elena, la madre dei bambini. L’uomo si mostra molto dolce e disponibile con Angela che trova finalmente un reale e sicuro conforto. Il capitano Sforza, di fronte alla malignità di Albanese, inizia a fare un passo indietro nei confronti di Angela.

Tornata la serenità, Kim riesce a trovare un rifugio provvisorio dove ospitare i due bambini. Nonostante la sicurezza garantita, i malviventi riescono a raggiungerli e cosi inizia lo scontro finale. Nell’istante in cui tutto sembra essere perduto, arriva il colpo di scena salvifico: un segreto sepolto nel difficile passato della famiglia Albanese viene alla luce.

Per Angela, Bruno e Valentina arriva il momento di fare i conti con la verità che cambierà tutte le carte in tavola. Alla fine gli immensi sacrifici di Angela, affrontati per proteggere Bruno e Valentina, saranno premiati. La coraggiosa donna, ha stravolto la sua vita per salvare quella dei bambini, rischiando pure di essere arrestata in quanto sospettata per l’omicidio di Elena. L’amata assistente sociale riuscirà a trionfare, nonostante tutto.