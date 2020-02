Clizia Incorvaia pubblica una foto sulla spiaggia con un uomo misterioso

Ormai fuori dai giochi del noto reality show “Grande fratello Vip“ Clizia Incorvaia, che all’inizio sembrava affranta e amareggiata, pare che abbia riacquistato subito il sorriso. Una puntata molto movimentata per Clizia, che a causa di una frase detta ai danni di Andrea Denver, le è costata la squalifica dal gioco.

A causa della sua nomination da parte di Denver infatti, Clizia lo aveva chiamato “Buscetta“, una parola molto pesante, con forti rimandi alle vittime della mafia e di fatto non è passata inosservata: la redazione ha deciso di eliminare la ragazza.

L’ex moglie di Francesco Sarcina, inizialmente non sembrava aver preso bene la notizia, scoppiando in un pianto inconsolabile, ma poi ha avuto modo di riflettere, reputando che in fin dei conti è giusto che venga eliminata, tanto che ha anche aggiunto: “Non so come mi sia venuta questa cosa, i miei amici hanno perso i loro familiari, questa cosa l’ho vissuta sulla mia pelle, l’ho toccata con mano. Io voglio andare fuori proprio perché ho un discreto background culturale“.

Inoltre Clizia Aggiunge: “Mi scuso con tutti, con il pubblico lì presente per questa caduta di stile. Merito di andare a casa, lo dico“. A seguito di questa esperienza però, la donna sembra essersi ripresa bene in poco tempo, tanto che sul suo profilo Instagram è possibile vedere la bella influencer dirigersi al mare, con tanto di foto con una birra in mano, insieme ad un uomo misterioso, che in molti si sono chiesti chi sia.

I commenti sono arrivati ovunque, persino qualche emoticon da Serena Enardu; come didascalia della foto, Clizia ha taggato Paolo Ciavarro, con scritto; “Ti aspetto qui. Torna vincitore“. Appare di fatto innegabile il legame che si è creato con la sua nuova fiamma Paolo, e molto probabilmente i due si frequenteranno anche all’esterno della casa.