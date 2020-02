Chi vuol essere milionario, sbaglia domanda su Little Richard e perde 70 mila euro

A “Chi vuole essere milionario” concorrente sbaglia domanda su Little Richard e perde 70mila euro: questo è quanto accaduto durante l’ultima puntata – in onda mercoledì 12 febbraio 2020 – del popolare game show di Canale 5 condotto magistralmente da un inossidabile Gerry Scotti, che continua a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo.

Il clamoroso colpo di scena, che ha visto come protagonista il concorrente Alessandro Limaroli, non è certo passato inosservato, non solo per l’ammontare della mancata vincita – circa 30 mila euro, che gli avrebbero però consentito di arrivare all’astronomica cifra di 70 mila euro – ma anche per il tenore della domanda, quindi conseguentemente della risposta che invece è stata fornita dall’ignaro concorrente.

Concorrente sbaglia domanda su Little Richard

Se da un lato la tensione e lo stress possono tirare brutti scherzi ai concorrenti che si mettono in gioco nei game show, dall’altro la scarsa conoscenza di cultura generale – compresa anche quella in materia di musica, cinema e spettacolo – può fare la differenza quando ci sono in gioco cifre di tutto rispetto come quella che ha perso il dentista, che è scivolato proprio su un argomento tanto conosciuto a molti.

Il dentista bergamasco di Fara d’Adda, un paese in provincia di Bergamo, ha sbagliato la risposta ad una domanda dal valore di 30 mila euro che chiedeva: “Chi di loro ha detto: se Elivs è il re del rock io ne sono la regina?“. Come in molti sapranno, infatti, la risposta giusta da dare era Little Richard.

Il concorrente però, forse a causa di un momento di confusione o per mancanza di conoscenza riguardo all’argomento, ha invece risposto Freddy Mercury, ritenendo quindi che il celebre leader dei Queen originario di Zanzibar avesse potuto fare una dichiarazione di questo tenore. A causa di questo scivolone il concorrente, quindi, si è dovuto consolare con un premio di 20 mila euro.

Little Richard, classe 1932, è stato uno dei cantautori più influenti del panorama musicale, ha fatto la storia della musica ed è considerato pioniere del rock and roll, anche se il suo genere musicale è stato caratterizzato da un mix di rhythm and blues e gospel.