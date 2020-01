"Chi vuol essere milionario?", Enrico Remigio vince un milione di euro

In Italia solamente quattro volte, su un totale di sette in cui si è arrivati a leggere l’ultima domanda, si è vinta la cifra massima a “Chi vuol essere milionario?“, il quiz condotto da Gerry Scotti. La prima volta è capitato il 18 marzo 2001 a Francesca Cinelli, portandosi a casa ai tempi un miliardo di lire.

La seconda vincita avviene il 17 ottobre 2004, ottenuta da Davide Pavesi, di Cerro al Lambro, mentre la terza Michela De Paoli viene portata a casa da una casalinga laureata in lingue e letterature. In questa nuova edizione di “Chi vuol essere milionario?” però i fan hanno potuto assistere a un’altra vincita stratosferica.

Enrico Remigio vince un milione di euro

Enrico Remigio, 30enne originario di Pescara ma residente a Singapore per motivi lavorativi, spesso vola a Bangkok per raggiungere la sua fidanzata francese, è laureato in economia aziendale all’università della Bocconi di Milano, con specializzazione in Marketing.

In seguito ad alcuni ripensamenti, ha deciso di rispondere all’ultima domanda fatta da Gerry Scotti. L’ultimo quesito a cui ha dovuto rispondere è il seguente: “Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?“. Le opzioni erano “Il simbolo della pace”, “Le iniziali della figlia”, “God bless America” e “Gene Was Here”.

Con molto coraggio, e senza aver nessun aiuto disponibile, Enrico Remigio risponde “Le iniziali della figlia”, e fortunatamente si tratta della risposta giusta. Quindi il 30enne, dopo aver fatto degli enormi sacrifici per riuscire a far parte del quiz show di Gerry Scotti, riesce a portarsi a casa un milione di euro.

Molti utenti dei social network, in particolar modo Twitter, hanno accolto con entusiasmo l’evento, e “Chi vuol essere milionario” è arrivato immediatamente nelle tendenze in Italia.