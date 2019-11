Verissimo, Gerry Scotti parla di "Conto alla rovescia" e del figlio Edoardo: "Si è ripreso quasi completamente"

Nell’ultima puntata di “Verissimo” Silvia Toffanin ha intervistato Gerry Scotti, uno dei giudici di “Tú sí que vales” insieme a Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Dal prossimo lunedì poi va in onda con il nuovo game quiz chiamato “Conto alla rovescia“, dove ogni puntata cinque concorrenti si confrontano in una sfida all’ultima risposta.

Nei salotti di “Verissimo” lo Zio Gerry parla proprio di questa nuova trasmissione, mettendo almeno da parte “Caduta Libera”. Gerry Scotti parla anche della sua vita privata rivelando che il figlio Edoardo, vittima di un terribile incidente in moto, sta finalmente bene.

I progetti televisivi di Gerry Scotti

Gerry dichiara che voleva portare un format totalmente nuovo sui canali “Mediaset” e proprio da questa idea che nasce “Conto alla rovescia“: “C’era la necessità di trovare un nuovo format, un salotto tra amici, molto più quiz, nelle prove anche io ho fatto il concorrente e sono lieto di comunicare che una volta sono arrivato al gioco finale vincendo 47mila euro! Che ovviamente non mi verranno dati…”.

Una delle trasmissioni più famose è “Chi vuol essere milionario?“, dove nel 2011 entra nel libro dei ricord come il conduttore più longevo del format “Who wants to be a milionarie?”. Su questo programma dichiara che, almeno ad oggi, si trova in standby ma non esclude che in futuro possa trovare nuovamente spazio nei palinsesti di Canale 5, grazie al successo ottenuto nel 2018-2019.

Gerry Scotti parla del figlio Edoardo

Successivamente rivela che il figlio sta molto meglio dopo il brutale incidente avvenuto in moto: “Si è ripreso quasi completamente, diciamo che è al 95%. Lui è stato vittima perché con la moto devi stare attento, ma se gli altri ti vengono addosso… Ho avuto tanta paura, avevo questa paranoia da quando a 14 anni gli comprammo il motorino”.

Infine ammette che il figlio, approfittando di questo periodo di convalescenza, è diventato un sommelier, condividendo la passione del padre. Infatti Gerry Scotti ha una linea di vini in collaborazione con l’Oltrepò Pavese Giorgi Wines.