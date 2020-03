"Che tempo che fa", Maria De Filippi rivela il dolce segreto di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Le sue trasmissioni sono ormai un must, da “Uomini e Donne” a “C’è posta per te” fino ad “Amici“, sono le creature che la De Filippi ha coltivato e forgiato negli anni e che oggi sono pietra miliare e presenza imprescindibile per i palinsesti delle reti Mediaset.

Maria quando appare in video il risultato è assicurato e parte del suo successo lo deve al suo matrimonio con Maurizio Costanzo. La conduttrice non ha mai negato la gratitudine che nutre nei riguardi del marito, sposati da più di 25 anni ormai, queen Mary e Costanzo sono una delle coppie più solide appartenenti al mondo dello spettacolo, insieme hanno un figlio adottivo, Gabriele.

La De Filippi, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa“, durante la puntata andata in onda domenica 1 marzo, si è raccontata a ruota libera e si è lasciata andare ad una confessione inedita su un piccolo ma dolce segreto che Maurizio custodisce e che nessuno conosce. E’ stato Fazio a tirare fuori l’argomento, ponendo una domanda alla conduttrice e aggiungendo che poi avrebbero spiegato al pubblico. Fabio ha chiesto a Maria: “Siete già alla colomba oppure al panettone?” e subito la De Filippi ha risposto: “Al panettone“.

Il conduttore ha poi chiesto a queen Mary di raccontare e la donna ha confessato: “Maurizio fa le scorte di panettone come gli scoiattoli. A casa mia a Natale arrivano tanti panettoni e allora lui alcuni li mette via e li mangia fino a Pasqua, poi a Pasqua parte il momento colomba“. La De Filippi non ha mai nascosto quanto Costanzo fosse goloso e difatti spesso lo redarguisce perché troppi dolci fanno male alla salute, ma lui noncurante li mangia di nascosto.

Insomma il vizietto di Costanzo è rimasto nascosto fino ad oggi, pochi ne erano a conoscenza tra cui Fazio e adesso è di dominio pubblico. Maria ha poi parlato della severità di sua madre soprattutto nello studio (la De Filippi è laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti) e in chiusura uno scambio simpatico di battute con Luciana Littizzetto è andato in scena.