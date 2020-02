Carlo Conti stuzzica la De Filippi e la conduttrice risponde: i due amici rivali in tv

Il venerdì sera delle principali reti televisive vede Carlo Conti contro Maria De Filippi. Se su Rai 1 Carlo è alla conduzione de “La Corrida“, su Canale 5 queen Mary è per la ventesima volta la padrona di casa del serale del talent show “Amici“. La rivalità tra due dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana è solo professionale, perché nella vita sono molto amici.

Maria e Carlo hanno condotto insieme nel 2017 il “Festival di Sanremo” e ogni occasione è buona per scambiarsi gesti di affetto e stima reciproca, anche in televisione seppur in due reti differenti. Ciò è quanto accaduto durante la serata di venerdì 28 febbraio, con Carlo che ha citato Maria a “La Corrida” e Maria che ha citato Carlo ad “Amici”.

Conti ha stuzzicato la De Filippi durante l’esibizione di Kenya, una giovane cantante siciliana che ha intonato “Alway remember us“, celebre brano di Lady Gaga. Una volta terminata la bellissima performance della ragazza, Carlo ha nominato queen Mary, in contemporanea in onda su canale 5, e rivolgendosi alla concorrente ha stuzzicato la sua collega: “Qualcuno vedendoti penserà che avrà sbagliato canale… Amici è da un’altra parte! Maria la vorresti eh? E invece è qua“.

Le parole di Conti sono state accompagnate dal sorriso e dall’affetto che da sempre nutre nei riguardi della collega e la risposta di Maria non si è di certo fatta attendere. Pochi minuti dopo che il siparietto a “La Corrida” è andato in onda, la De Filippi ha tirato in ballo Conti ad “Amici”, approfittandone per salutarlo.

Le parole di queen Mary sono state piene di affetto e stima: “A proposito di semafori, volevo salutare Carlo Conti, che in questo momento sta facendo La Corrida con tutti i semafori del caso. Volevo darti un grande bacio e dirti che ti voglio un gran bene, davvero davvero“. Insomma il legame reale e sincero esistente tra i due è palpabile e nonostante la dirigenza Mediaset abbia chiesto a Maria di anticipare il serale di “Amici”, questo non è stato un problema né per lei né per Conti.