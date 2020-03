Pronti partenza e via, ripartono le nuove riprese di Che Dio ci aiuti 6, con l’amatissima Suor Angela e le sue avventure nel suo dolce convento. Anche quest’anno, come negli anni passati, gli inconvenienti che ruotano intorno al convento e le peripezie che i protagonisti dovranno affrontare non saranno pochi.

Ad appoggiare Suor Angela, come nelle passate stazioni, saranno Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi, che oramai hanno formato una squadra in quanto facente parte del casting già da tempo. Secondo alcuni fonti, una prima newy entry sarà Erasmo, una ragazzino rimasto orfano che non ha mai conosciuto i suoi veri genitori.

Suor Angela cercherà in tutti modi con il suo animo dolce e gentile, di entrare nel cuore di questo ragazzino, facendogli capire che può fidarsi di lei, ma a causa del suo caratteraccio, nascerà in Suor Angela la voglia di scoprire e aiutarlo chiamando a se le sue conoscenze di consorelle. Tra le tante, però, l’unica disposta ad aiutarla è la madre spirituale, a causa del troppo tempo trascorso. Inoltre la dolce suora si troverà a fare i conti con un gradito ritorno. Stiamo parlando di Monica (Diana Del Bufalo), che la sosterrà nei suoi momenti più difficili

In questo convento ambientato ad Assisi, suor Angela si troverà a svolgere un nuovo ruolo, ovvero quello di Madre Superiora. Nella nuova stagione confermate nel cast, oltre ad Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi, Diana Del Bufalo ci sarà anche Nico (Gianmarco Saurino), che rientrerà senza la neo moglie Ginevra. Anche questo sarà uno dei misteri su cui indagherà Suor Angela e che appassionerà i telespettatori.

Sarà composto solo da loro il cast? Ma certo che no….tra i “nuovi” troviamo anche Suor Lucia ed un certo Emiliano giovane e bello neurologo che entrerà nel cuore di Monica. A non mancare nemmeno per quest’anno, saranno gli intrighi amorosi che manterranno tutti con il fiato sospeso. A dire definitivamente addio alla fiction saranno Cristiano Caccamo e Arianna Montefiori, anche se al pubblico italiano suscitavano parecchie emozioni. Ignoti rimangono i nomi veri delle nuove figure. Il primo ciak sarà ad aprile 2020 anche se il prodotto finito andrà in onda sicuramente nel primo semestre del 2021.