Che Dio ci Aiuti: probabile assenza dell’attrice Simonetta Columbu nella sesta stagione

C’è grande attesa da parte del pubblico per il ritorno della longeva serie televisiva “Che Dio ci aiuti”. Stando alle prime indiscrezioni, ci saranno delle modifiche per quanto riguarda il cast che possono creare divisione intorno al pubblico. Sono arrivate le conferme intorno alla partecipazione di Gianmarco Saurino che interpreta da alcune stagioni il ruolo dell’avvocato Nico Santopaolo. Il giovane attore foggiano rappresenta una certezza per il successo della fiction prodotta dalla Lux Vide. Il legale in ogni stagione si è trovato diviso tra due donne, ma nella quinta stagione sembrava aver trovato l’anima gemella.

Il protagonista maschile si vedrà costretto a rimettere tutto in discussione nel corso della sesta stagione, in quanto pare che ci sarà l’assenza di Simonetta Columbu. Quest’ultima, nel corso della quinta stagione, ha vestito i panni di Ginevra, che finisce per innamorarsi di Nico. La notizia della mancata partecipazione dell’attrice rappresenta una novità sorprendente e inaspettata.

Il ritorno di una delle protagoniste femminili della quarta stagione della serie televisiva “Che Dio ci aiuti”

La probabile uscita di scena di Simonetta Columbu coincide con il ritorno di Diana Del Bufalo, dopo un periodo di assenza della cantante. Questa notizia divide il pubblico, mentre un’altra certezza si ritrova nella partecipazione di Francesca Chillemi, come era stato annunciato dagli sceneggiatori della fiction.

Ci sarà la possibilità di sciogliere il nodo intorno all’intenzione del personaggio di Azzurra di diventare suora. Il ritorno di Diana Del Bufalo non esclude l’ipotesi che i personaggi di Monica e Nico possano avere un riavvicinamento.

Non c’erano mai stati dubbi in merito alla riconferma della serie tv, al di là del lungo periodo di attesa per la messa in onda. Si possono ricordare le dichiarazioni della protagonista Elena Sofia Ricci che, in precedenti interviste, aveva affermato: “Non voglio togliere la speranza agli spettatori, ma ci sarà da aspettare”.