Simonetta Columbu, le parole dell’attrice: "Ho un ottimo rapporto nella realtà con mio padre"

Sono stati intervistati a TvZap due protagonisti della longeva serie televisiva “Che Dio Ci Aiuti”, giunta alla sua quinta stagione. Si tratta di Gianmarco Saurino e Simonetta Columbu che interpretano rispettivamente i panni di Nico e Ginevra.

Simonetta Columbu è la new entry della nuova stagione della fiction mentre Gianmarco Saurino era già presente nel cast della serie. Nel corso dell’intervista, Saurino ha posto l’accento sulla sua passione per la recitazione fino ad arrivare al rapporto con gli altri colleghi. In particolare il giovane attore foggiano ha sottolineato la stima nei confronti di Elena Sofia Ricci definita “una vera maestra travolgente sul set”.

Simonetta Columbu e il ruolo di Ginevra

Inoltre ha parlato della sua timidezza, una delle ragioni che l’ha spinto a intraprendere il sogno di diventare attore. In merito a questa decisione, sono queste le parole rilasciate dal protagonista maschile di Che dio ci aiuti: “Ho scelto di vivere indossando una maschera, per combattere la mia naturale timidezza ho deciso di fare l’attore”.

Saurino ha fatto notare di aver combattuto le insicurezze attraverso la recitazione e si tratta di un momento importante nella carriera dell’interprete che ha preso parte alla seconda stagione di Non dirlo al mio capo. Nel corso della chiacchierata non sono mancate le parole di Simonetta Columbu che ha sottolineato la felicità di essere entrata a far parte del cast di”Che Dio Ci Aiuti”.

La giovane attrice ha ottenuto per la prima volta un ruolo importante in televisione dopo essersi divisa tra il mondo del cinema e della televisione. La Columbu ha posto l’accento riguardo al percorso intrapreso con il personaggio di Ginevra e definito “non emotivo”. Infine si è soffermata sul modo in cui ha cercato di interpretare il rapporto difficile tra Ginevra e il padre. L’attrice ha spiegato quanto sia stato difficile poiché nella realtà ha un ottimo rapporto con il genitore e non ha potuto trarre ispirazione dalla sua vita.