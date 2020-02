"C’è posta per te" ritorna sabato 15 febbraio con quattro ospiti

Chiusi i battenti del 70esimo Festival di Sanremo, con la vittoria del brano Fai Rumore di Diodato, ritorna la normale programmazione televisiva, che nella settimana sanremese subisce un vero e proprio “congelamento”.

Ritorna anche C’è posta per te, per la quinta puntata di questa stagione che sta collezionando grandi risultati in termini di ascolti. Infatti il people show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, nelle prime quattro puntate del 2020, ha sempre ottenuto uno share intorno al 30% con una media di 5 milioni e 800 mila spettatori a puntata.

Nelle prime quattro puntate del 2020 diversi i Vip protagonisti delle sorprese ai destinatari della posta. Nella puntata di esordio erano stati Johnny Depp e la coppia Luca Argentero e Cristina Marino i personaggi famosi ospiti del programma. Nella puntata del 18 gennaio, invece, il pubblico televisivo aveva potuto seguire Can Yaman e Mara Venier, quest’ultima protagonista della commovente storia di una famiglia pugliese e del loro lutto.

Giulia Michelini e Antonio Banderas, che aveva invitato una mamma siciliana a ricominciare a vivere dopo la perdita del marito (), furono gli ospiti della terza puntata, seguiti, la settimana successiva, dalla coppia Ciro Immobile e Jessica Melena.

Nella puntata che andrà in onda sabato 15 febbraio, con inizio alle ore 21.10, Maria De Filippi ospiterà ben quattro VIP e precisamente i giudici di Tú sí que vales. Saranno infatti Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi i protagonisti di una delle storie della serata. I quattro, insieme a Maria De Filippi, sono stati i giurati della sesta edizione del famoso talent show di Canale 5, andato in onda tra ottobre e dicembre dello scorso anno, e premiato dal pubblico con ascolti medi che hanno superato i 5 milioni a puntata.

Chissà che, vista la loro presenza, non sia stato organizzato un momento che richiami proprio questo programma.