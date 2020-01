C’è posta per te, resta vedova e smette di mangiare. Il figlio: “Torna a vivere, torna ad essere la nostra mamma”

Continua ad ottenere grandi ascolti C’è posta per te, che nella terza puntata di questa stagione è stata vista in media da 5.776.000 spettatori con uno share del 30,3%. Ospite Vip di sabato 25 gennaio Antonio Banderas, protagonista della sorpresa a Marisa, una donna catanese di 53 anni, che da qualche mese è rimasta vedova per la morte improvvisa di suo marito Salvatore.

Maria De Filippi introduce la storia dopo l’ingresso in studio di Andrea, uno dei due figli di Marisa. Il racconto parte proprio da quel 24 ottobre quando, in piena notte, Salvatore si sente male e muore. Da quel momento Marisa si chiude nel suo dolore, rifiutando sia di uscire di casa per fare delle passeggiate con i figli che anche di mangiare. La donna, infatti, è arrivata a pesare 39 kg.

Sin dalla consegna della posta da parte del postino di C’è posta per te, Marisa appare visibilmente commossa, intuendo forse il motivo dell’invito in trasmissione. Tutto attorno a lei si è fermato a quella notte. Continua ad utilizzare sempre le stesse lenzuola, a conservare il pigiama del marito sotto il cuscino, come se aspettasse il suo ritorno. Ma soprattutto non vuole più rifare quello che faceva con il marito perché pensa: “Perché devo fare cose che tuo padre (Salvatore) non può più fare?”.

La busta si apre con un video messaggio di Luana, la moglie di Andrea in attesa di una bambina, che la ringrazia per averla accolta nella sua casa, nonostante il momento doloroso, e si augura che l’arrivo della nipotina Marisa, possa far tornare a sorridere la donna.

Il figlio Andrea, nella lettera scritta alla mamma e letta in studio da Maria De Filippi, esprime un desiderio: “Non sai cosa darei per restituirti gli occhi belli che avevi quando guardavi papà”, ma la donna ha smesso di vivere perché, visto che al marito non gli è più concesso, crede di fargli uno sgarbo.

Tra il pubblico c’è l’altro figlio Saverio che corre ad abbracciare la mamma. La donna riceve in regalo uno scialle colorato, che non vorrebbe indossare, per mantenere un abbigliamento di colore nero per rispetto al suo lutto. Ma quando Maria De Filippi le dice: “Le persone restano nel cuore, indipendentemente dal colore degli abiti”, Marisa si convince e indossa questo indumento.

Arriva il momento della sorpresa con l’entrata in studio di Antonio Banderas. L’attore rivolgendosi alla donna le spiega che la sua presenza è dovuta all’amore dei suoi figli che la amano tantissimo e cerca di rincuorare la donna.

“Mi hanno raccontato la tua storia, una storia tragica perché hai perso una persona che amavi. Anche io ci sono passato con la perdita dei miei genitori e di alcuni amici. Ma in te vedo una storia di speranza, perché hai tante cose importanti che ti fanno andare avanti ogni giorno. Si dice che quando muore qualcuno di caro sotterri il tuo cuore insieme a lui, ma bisogna vivere, perché l’amore di tuo marito è dentro di te e dentro i tuoi figli”. Le parole di Banderas sembrano fare breccia nel cuore ferito di Marisa che annuisce, quando gli viene chiesto dall’attore di promettergli che deve iniziare a fare dei passi avanti.

Antonio Banderas passa poi ai regali. Prima un profumo della sua linea e poi un nuovo forno con una richiesta, visto che la donna non cucina più: “Se venissi in Sicilia cucineresti per me?”. Marisa accetta e dopo aver promesso ai figli di iniziare ricominciare a vivere, apre la busta.