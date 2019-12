Antonio Banderas sull’ex moglie Melanie Griffith: “L’amo ancora”

“Melanie è una bravissima attrice e come tale la rispetto. E l’amo ancora”. È con queste parole che Antonio Banderas, per mezzo di un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, ha voluto confessare quale legame lo continui a legare all’ex moglie Melanie Griffith.

Dopo aver formato una delle coppie più invidiate del mondo del cinema, Antonio Banderas e la figlia di Tippi Hedren, la musa di Alfred Hitchcock, hanno ufficialmente divorziato nel 2015, mettendo così fine ad una love story durata 20 anni. Stando quindi a quelle che sono le sue dichiarazioni, l’attore originario di Malaga non ha mai dimenticato l’interprete di Una donna in carriera.

Lui stesso ha aggiunto che ogniqualvolta si reca a Los Angeles, non può non andare a trovarla, in quanto dopo essersi lasciati in modo amichevole, continuano ad avere un ottimo rapporto. Inoltre non ha avuto difficoltà ad ammettere che l’ex moglie continua a rimanere a tutti gli effetti parte della sua famiglia. E a quanto pare, i sentimenti profondi che continua a nutrire verso la 62enne attrice newyorkese non disturbano affatto l’attuale compagna Nicole Kimpel.

La consulente finanziaria olandese con la quale è legato da circa 5 anni e che l’ha portato a trasferirsi a Londra, per sua stessa ammissione si dimostra essere una persona molto comprensiva e per nulla infastidita da quello che è il suo legame con la storica collega e compagna. Ciononostante, i due non hanno al momento alcuna intenzione di sposarsi.

Il divo di Intervista col vampiro e di The Legend of Zorro, afferma infatti che considera già la sua dolce metà come una moglie a tutti gli effetti, ragion per cui non necessitano di un pezzo di carta per legittimare la loro unione. Convinti che vivere insieme sia più che sufficiente per essere felici, il protagonista di Dolor y gloria, l’ultimo film di Pedro Almodovar, conclude affermando che “pensiamo che sposarci sia inutile e anche molto costoso”.