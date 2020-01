C’è posta per te, Giulia Michelini riscalda il cuore di Francesco: “Sei un uomo meraviglioso, che amore è il vostro”

Sabato 26 Gennaio 2020 è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del famoso people show “C’è posta per te”, capitanato dall’amata conduttrice Maria De Filippi. L’ultima storia raccontata ha visto come protagonista una bellissima donna di nome Marisa che si è rivolta a Maria per ringraziare suo marito Francesco per tutto l’amore ricevuto.

Marisa è una giovane donna malata di sclerosi multipla che affronta la malattia con grande coraggio e con enorme determinazione. In questo suo difficile percorso, Marisa ha avuto sempre a suo fianco il sostegno infinito di suo marito Francesco che, con immenso amore, si prende quotidianamente cura di lei: “Ho scoperto della mia malattia quando eravamo solo fidanzati, io non potevo scappare ma lui sì, invece è rimasto e dopo poco mi ha anche chiesto di sposarlo”.

Giulia Michelini è la sorpresa che Marisa ha riservato a Francesco

La storia inizia con un bellissimo video di introduzione che anticipa l’entrata in studio della splendida attrice Giulia Michelini, uno dei volti più amati di Canale 5. Giulia è molto amata da Francesco che l’apprezza come attrice e sopratutto come donna. Per tale ragione, Marisa ha voluto regalare al marito un grande incontro con la sua beniamina: una sorpresa che rimarrà indelebile nel cuore della coppia.

Quando Francesco scopre che dall’altra parte della busta è presente la sua Marisa scoppia subito a piangere. La moglie interviene immediatamente con parole molto significative e piene di gratitudine: “Se sono qui è perché devo dirti grazie, mille volte grazie per quello che fai per me”.

La scena è talmente commovente che Giulia Michelini, nascosta dietro la busca, non riesce a trattenere le lacrime di fronte ad un legame cosi profondo e sincero. Maria inizia a leggere la lettera di ringraziamento di Marisa ma prosegue con molta fatica, senza riuscire a nascondere la sua indomabile emozione. Finito il racconto, è arrivato finalmente il momento per Francesco di scoprire la sua attesa sorpresa.

L’attrice, visibilmente emozionata, scende dalle scale e abbraccia con affetto Francesco dicendo: “Questa dichiarazione d’amore di Marisa è bellissima. Ti ha detto mille volte grazie. In quella lettera però ti sta chiedendo delle cose: che tu possa parlarle, che tu possa farla sentire utile. Credo che tu debba ascoltare la sua richiesta”.

Francesco, prima di aprire la busta, fa promettere a sua moglie Marisa che non deve più ringraziarlo perchè: ogni suo gesto; ogni sua attenzione e ogni suo sacrificio sono solamente il frutto di un amore che non ha bisogno di parole. Prima di salutare, Giulia ha voluto onorare la personalità di Francesco, un uomo capace di rendere felice la sua donna e di lottare insieme a lei contro una battaglia molto difficile: “Sei un uomo meraviglioso, che grande amore è il vostro”.

Infine, l’attrice e la produzione hanno deciso di regalare un bellissimo viaggio in una baita sulla neve, a Marisa e a Francesco, con lo scopo di donare alla coppia lunghi attimi di felicità e di serenità.