C’è posta per te, l’attrice Giulia Michelini è l’ospite speciale della terza puntata

Grande festa per il programma “C’è posta per Te”, condotto dalla mitica presentatrice Maria De Filippi, che quest’anno compie 20 anni di infiniti successi. Il noto e imbattibile people show del sabato sera non sembra risentire l’avanzare del tempo, anzi. Anche quest’ultima edizione ha registrato ascolti record: la prima puntata, andata in onda 11 gennaio, ha raggiunto il 30% di share nonostante la forte concorrenza di Rai 1.

Le storie raccontate, le famiglie riunite e gli ospiti speciali hanno reso straordinario il ritorno del seguitissimo programma. Molti volti noti sono stati chiamati da “Queen Mary” per rendere omaggio ad emozionanti racconti, come: Johnny Depp; Mara Venier; Can Yaman; Luca Argentero e Cristina Marino.

Gli ospiti speciali hanno contribuito a rendere magica ogni singola sorpresa, cosi da regalare momenti indimenticabili ai protagonisti delle storie. La terza puntata è prevista per sabato 25 gennaio, dove sarà presente la bellissima e talentuosa Giulia Michelini. L’attrice romana, classe 1985, è un’icona della televisione e uno dei volti più imponenti del cinema italiano.

Chi è Giulia Michelini?

Giulia Michelini, volto indimenticabile di Rosy Abate, vanta una carriera ricca di riconoscimenti importanti e collaborazioni molto rilevanti con: Ferzan Özpetek, Carlo Vanzina, Gabriele Muccino, Checco Zalone e tanti altri. Particolarmente amata da Maria, l’attrice ha fatto pure parte della giuria del famoso talent show “Amici di Maria De Filippi” mostrando con semplicità la sua straordinaria personalità.

Tra i suoi grandi lavori spicca “Squadra Antimafia” e “Rosy Abate – La serie“ che sono state definite dalla rete come le fiction più seguite ed amate di Mediaset degli ultimi anni. Durante la puntata di sabato sarà anche presente il famoso attore spagnolo Antonio Banderas, volto internazionale della storia del cinema. Entrambi gli ospiti si trasformeranno per una sera in regali speciali, donati da gente comune ai propri cari per ringraziarli dell’affetto o del coraggio dimostrato.