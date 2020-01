C’è posta per te, Johnny Depp aiuta Emanuele e Rosalba: avevano perso il papà lo scorso anno

Prima puntata dell’edizione 2020 di C’è posta per te e prima sorpresa, molto generosa, da parte di un ospite VIP. Protagonista l’attore statunitense Johnny Depp, famosissimo per la sua interpretazione del pirata Jack Sparrow nella serie di film della saga Pirati dei Caraibi.

La storia vede protagonisti Rosa e i suoi due figli Emanuele e Rosalba, che lo scorso anno hanno perso il loro papà, deceduto tragicamente a soli 47 anni, cadendo da un traliccio dell’alta tensione. Scrive al programma la mamma, che, dopo essere rimasta vedova, si è chiusa nel suo dolore, evitando sia di riconoscere il cadavere del marito, che di presenziare ai suoi funerali. Destinatari della posta i due figli Emanuele e Rosalba.

Mamma Rosa con questa sorpresa vuole chiedere scusa ai due figli per la gestione egoistica del dolore. La donna annullandosi ha di fatto trascurato il dolore dei figli, per questo vuole chiedere scusa ai figli e promettergli che cercherà di reagire a questi momenti di sconforto, trovando anche la forza di accompagnare i figli al cimitero.

Maria De Filippi ha letto la lettera della donna che, oltre a rivelare che il papà aveva il sogno di vedere la figlia laureata in arte e il figlio realizzato con l’attività di barbiere, ha raccontato la sua preoccupazione per il lavoro pericoloso che svolgeva il marito fino alla telefonata che da 17 anni temeva di ricevere. Il papà aveva accettato questo lavoro per mantenere dignitosamente la sua famiglia. Con la sua morte questo sostegno economico è venuto a mancare e i sogni dei ragazzi stanno incontrando alcune difficoltà.

In soccorso dei due ragazzi è intervenuto Johnny Depp che si è dichiarato molto emozionato e colpito dalla storia di questa famiglia che definisce speciale e coraggiosa. “So che avete perso il sole, la luna, la luce della vostra vita, ma tutto ciò che vi ha donato ve lo continua a dare perché è qui con voi”, il messaggio dell’attore che ha poi regalato due suoi bracciali ai ragazzi, prima di fare entrare il postino con la vera sorpresa.

Per Emanuele il dono è un corso da barbiere oltre ad una borsa con tutti gli strumenti del mestiere per Rosalba, invece, una borsa di studio per continuare i suoi studi in arte. Con questi regali i ragazzi potranno continuare a coltivare i propri sogni.