C’è posta per te, Mara Venier ospite speciale: "Il mio nipotino è stato la forza per andare avanti"

Sabato 18 Gennaio 2020 è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata dell’apprezzatissimo programma “C’è posta per te”, condotto dalla magnifica Maria De Filippi. L’ultima storia raccontata ha visto come protagonista un giovane ragazzo di nome Milo che ha scritto a Maria per ringraziare, i suoceri Angelo e Maria Teresa e il cognato Giuseppe, per tutto l’affetto ricevuto dopo la morte della campagna Giada.

Il giovane Milo viveva una vita spensierata e serena insieme alla sua amata Giada e alla loro splendida bambina Beatrice, ma un giorno tutta questa felicità scompare. Il 16 maggio 2018 Milo, accompagnato dalla sua compagna, si reca in ospedale per trovare sua madre e, durante il ritorno a casa, la coppia è costretta a viaggiare su due auto differenti.

In un breve e rapido istante, l’auto di Giada sbanda e viene avvolta da una grande nuvola di fumo che porta drammaticamente via la vita della giovane ragazza. Da più di un anno, Milo vive da solo con la sua piccola bimba e al suo fianco ci sono sempre i suoi suoceri pronti a sostenerlo. La persona con cui Milo riesce a relazionarsi meglio, visto il suo carattere introverso, è la suocera che lo tratta come un figlio.

Mara Venier è la sorpresa che Milo ha riservato ai suoceri e al cognato

Maria Teresa, Angelo e Giuseppe dopo aver ricevuto l’invito ufficiale, entrano in studio e scoppiano in lacrime trovando di fronte a loro Milo: “Lui è il nostro angelo”. Maria De Filippi inizia a raccontare la loro tragica storia e successivamente legge la lettera che Milo ha riservato per i suoceri e per il cognato: “Siamo una famiglia unita e anche quando Beatrice sarà grande noi saremo sempre al vostro fianco. Quello che oggi ci unisce ci salverà!”.

A rendere ulteriormente speciale questa storia è la sorpresa che Milo ha regalato alla famiglia di Giada ovvero l’incontro con la mitica Mara Venier. La nota conduttrice di “Domenica In” è diventata un regalo speciale per riempire il cuore di due genitori, lacerati dall’enorme sofferenza per la perdita della giovane figlia. Mara con grande affetto abbraccia tutti: l’emozione è tanta ma riesce ad alleggerire il dolore immenso di questa famiglia.

Con queste parole, Mara Venier chiude la puntata regalando un consiglio molto prezioso alla famiglia di Giada che ha trovato conforto immediato dalle parole emozionanti dell’affettuosa conduttrice: “La vita porta improvvisamente ad accettare dei dolori enormi. Nessuno può accettare una perdita cosi drammatica, soprattutto quella di un figlio. Voi siete una famiglia meravigliosa: piena di dignità e di forza. Io credo che la forza vostra sia proprio Beatrice, una meravigliosa bambina. Io ho perso mia madre che era la mia vita e il mio nipotino mi ha donato la forza per andare avanti“.