C’è posta per te: oltre 6 milioni di telespettatori per la prima puntata del 2021

Prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te, e primo successo in termini di ascolti per Maria De Filippi e il suo people show, che risulta il programma più visto di sabato 9 gennaio. La trasmissione di Canale 5, che racconta le storie della gente comune, ha ottenuto un ascolto medio di 6.271.000 telespettatori per uno share del 27,98%.

Nettamente battuto il programma di Rai 1, Affari Tuoi (Viva gli sposi!), condotto da Carlo Conti, che si è fermato a quota 4.314.000, con uno share del 15,92%, in calo rispetto a sabato scorso.

Il confronto, tra le due trasmissioni principali del sabato sera, è comunque stato parziale, visto che il programma di Rai 1 è iniziato con circa mezzora di anticipo rispetto al programma di Canale 5, ed è terminato alle ore 22:40, mentre C’è posta per te ha sforato ampiamente la mezzanotte.

La scelta di programmazione della Rai, di fatto, ha evitato un confronto diretto per tutta la durata della serata, tanto che, dopo la conclusione del programma di Carlo Conti, C’è posta per te ha raggiunto il picco alle ore 23 con 7.839.000 telespettatori.

Per lo show condotto da Maria De Filippi, si tratta del miglior esordio dal 2002 ad oggi in termini di numero di telespettatori, il terzo in assoluto. In questa personale classifica resta al comando la prima puntata della terza edizione, andata in onda il 13 gennaio 2001, che ottenne un ascolto di 8.687.000 telespettatori. A seguire i 6.271.000 (stesso numero della puntata di ieri sera, ma con uno share del 32,13%) della puntata di esordio della sesta edizione, andata in onda il 21 settembre 2002.

Nel corso della puntata sono state raccontate sei diverse storie e sono intervenuti come ospiti, Sabrina Ferilli, accompagnata dalla madre Ida, e Luca Argentero, che è apparso dopo la mezzanotte, prolungando l’attesa dei suoi tanti fan, che lo hanno apprezzato nell’ultima serie di successo, Doc – Nelle tue mani.